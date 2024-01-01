Альтернативи - Pareto
ChatGPT
chat.openai.com
ChatGPT: оптимізація мовних моделей для діалогу. Ми навчили модель під назвою ChatGPT, яка взаємодіє за допомогою розмови. Формат діалогу дає змогу ChatGPT відповідати на додаткові запитання, визнавати свої помилки, оскаржувати неправильні положення та відхиляти невідповідні запити. ChatGPT — це ана...
Google Gemini
gemini.google.com
Ви можете використовувати Bard для просування своїх ідей. З невеликою допомогою Bard ви можете робити такі речі, як: - Обдумайте ідеї, розробіть план або знайдіть різні способи виконання завдань - Отримайте швидкий, легкий для розуміння короткий виклад більш складних тем - Створюйте перші чернетки ...
Replit
replit.com
Repl.it — це стартап із Сан-Франциско та онлайн-IDE (інтегроване середовище розробки). Його назва походить від абревіатури REPL, що означає «цикл читання–оцінки–друку». Сервіс створили йорданський програміст Амджад Масад і йорданський дизайнер Хая Одех у 2016 році. Repl.it дозволяє користувачам писа...
Claude
claude.ai
Claude — це помічник нового покоління зі штучним інтелектом для ваших завдань, незалежно від масштабу.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Створюйте ресурси високої якості для своїх творчих проектів за допомогою ШІ-швидкості та узгодженості стилю.
VEED
veed.io
Редагування відео стало простим. Створюйте відео в один клік. Додайте субтитри, транскрибуйте аудіо тощо.
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI — це безкоштовна програма для створення зображень штучного інтелекту онлайн. Використовуйте його для створення мистецтва, публікацій у соціальних мережах, презентацій, плакатів, відео, логотипів тощо.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Програма графічного дизайну, яка допоможе вам створювати професійні дописи в соціальних мережах, запрошення, цифрові листівки, графіку тощо. Почніть зі своєї ідеї та створіть для себе щось унікальне.
Runway
runwayml.com
Усе, що потрібно для швидкого редагування відео. Чарівні інструменти ШІ, співпраця в реальному часі, точне редагування тощо. Ваш набір для створення відео наступного покоління.
Fotor
fotor.com
Безкоштовний онлайн-редактор фотографій для всіх. Безкоштовно редагуйте фотографії за допомогою фоторедактора Fotor лише за кілька кліків. Він охоплює всі онлайн-інструменти для редагування фотографій, тому ви можете обрізати зображення, змінювати їх розмір, додавати текст до фотографій, навіть ство...
D-ID
d-id.com
Генеративний ШІ, орієнтований на майбутнє. Створюйте персоналізовані відеоролики з розмовними аватарами одним натисканням кнопки, надаючи компаніям і творцям надздібності.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney — це програма та служба генеративного штучного інтелекту, створена та розміщена незалежною дослідницькою лабораторією Midjourney, Inc. у Сан-Франциско. Midjourney генерує зображення з описів природною мовою, які називаються підказками, подібно до DALL-E OpenAI та Stable Diffusion від Stab...
ClipDrop
clipdrop.co
Створюйте професійні візуальні ефекти без фотостудії
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Чудова студія. Інструмент штучного інтелекту, який автоматично анімує, освітлює та компонує CG-персонажів у сцену живої дії.
Opus Clip
opus.pro
Opus Clip перетворює довгі відео на високоякісні вірусні кліпи, якими ви можете ділитися в TikTok, YouTube Shorts і Reels, щоб збільшити охоплення соціальних мереж.
DeepBrain AI
deepbrain.io
Швидко створюйте відео, згенеровані ШІ, використовуючи простий текст. Підтримка багатомовного TTS за допомогою Metahuman. Поговоріть з Реалістичним ШІ Аватаром.
Synthesia
synthesia.io
Створюйте відео ШІ, просто вводячи текст. Простий у використанні, дешевий і масштабований. Створюйте захоплюючі відео з доповідачами прямо з вашого браузера
PromeAI
promeai.com
PromeAI має потужні помічники дизайну на основі штучного інтелекту та обширну керовану бібліотеку стилів моделей AIGC (C-AIGC), що дозволяє легко створювати приголомшливу графіку, відео та анімацію. PromeAI є важливим інструментом для архітекторів, дизайнерів інтер’єрів, продуктових дизайнерів і диз...
Simplified
simplified.com
Універсальна платформа цифрового дизайну, яка допомагає вам створювати вміст, масштабувати свій бренд і співпрацювати з вашою командою, як ніколи раніше. Усе, що вам потрібно, щоб розповісти свою історію, в одному місці.
AKOOL
content.akool.com
Персоналізована платформа контенту AGI для комерції Ми є універсальним центром для малого бізнесу та електронної комерції, де можна отримати персоналізовані професійні описи продуктів у вигляді тексту, зображень, голосу та відео за допомогою AIGC.
getimg.ai
getimg.ai
Усе, що потрібно для створення зображень за допомогою ШІ. Чарівні художні інструменти AI. Створюйте оригінальні зображення, змінюйте існуючі, розширюйте зображення за вихідні межі тощо.
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI — це LLM для кодування, розроблений, щоб змінити спосіб створення програмного забезпечення. Створюючи BLACKBOX.AI, наша мета полягає в тому, щоб: Прискорення темпів інновацій у компаніях, дозволяючи інженерам у 10 разів швидше створювати та випускати продукти Прискорити зростання кільк...
Rask.ai
rask.ai
Попрощайтеся з дорогими перекладачами. Наша мета — надати досвід дубляжу та перекладу за допомогою штучного інтелекту, який не поступається людині
Build AI
buildai.space
Вбудуйте ШІ у свій бізнес. За хвилини. Створюйте власні веб-програми на основі штучного інтелекту, адаптовані до вашого бізнесу. Технічні навички не потрібні.
Krater AI
krater.ai
Виведіть свої підприємства на новий рівень за допомогою Krater AI. Наша універсальна програма SuperApp розкриває потужність технології штучного інтелекту, уможливлюючи все: від створення вмісту до можливостей перетворення тексту в мовлення. З Krater ви отримаєте доступ до безмежних можливостей і спр...
Booth.ai
booth.ai
Створюйте фотографії професійної якості за допомогою ШІ. Швидко створюйте високоякісні фотографії способу життя, просто вказавши потрібний знімок і завантаживши зразки зображень продукту.
Craiyon
craiyon.com
Модель AI малює зображення з будь-якої підказки!
AI Code Mentor
code-mentor.ai
AI Code Mentor. Почніть кодувати розумніше сьогодні за допомогою найкращого інструменту пояснення. на основі штучного інтелекту для оптимізації, рефакторингу та перегляду коду!
Artsmart.ai
artsmart.ai
Перетворіть уяву на мистецтво. Наш генератор зображень штучного інтелекту оживляє уяву, створюючи приголомшливе мистецтво, ілюстрації та зображення за лічені секунди.
Elai.io
elai.io
Створюйте відео ШІ лише з тексту. Створюйте персоналізовані відео ШІ за допомогою ведучого за лічені хвилини без використання камери, студії та зеленого екрана.