Альтернативи - Paperflite
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
SEMrush
semrush.com
SEMrush пропонує рішення для SEO, PPC, контенту, соціальних мереж і конкурентних досліджень. Довіряють понад 6000000 маркетологів у всьому світі
Bitly
bitly.com
Bitly — це служба скорочення URL-адрес і платформа керування посиланнями. Компанію Bitly, Inc. було засновано в 2008 році. Вона є приватною і розташована в Нью-Йорку. Bitly скорочує 600 мільйонів посилань на місяць для використання в соціальних мережах, SMS та електронною поштою. Bitly заробляє грош...
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com — це добре відомий набір інструментів для аналізу зворотних посилань і SEO. На даний момент ми виділяємося з-поміж інших подібних сервісів найбільшою базою живих посилань, величезним індексом і найкращою швидкістю оновлення індексу. Ми постійно вдосконалюємо всі наші алгоритми, щоб нада...
Issuu
issuu.com
Створюйте інтерактивні фліпбуки, публікації в соціальних мережах, GIF-файли тощо з PDF-файлів. Відкрийте для себе силу цифрових інструментів публікації та контент-маркетингу тут!
Ubersuggest
neilpatel.com
Просунутий: простий процес, який працює, щоб перетворити крижаних потенційних клієнтів на щасливих клієнтів (з автоматичними конверсіями та послідовністю).
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio пропонує інструмент для виявлення вмісту, який спрощує керування вмістом блогів і соціальних мереж для бізнесу в будь-якій ніші чи ринку.
Dropbox DocSend
docsend.com
Спробуйте нашу безпечну платформу обміну документами безкоштовно. Миттєво дізнайтеся, коли відкриваються документи та які сторінки читаються.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot – інструмент маркетингу в соціальних мережах для підвищення впізнаваності бренду та трафіку. Ми налаштували автоматизацію планування в соціальних мережах для маркетологів.
CoSchedule
coschedule.com
Сімейство гнучких маркетингових інструментів, які допоможуть вам залишатися зосередженими, виконувати проекти вчасно та радувати вашу команду. Організуйтеся зараз.
SE Ranking
seranking.com
Провідне програмне забезпечення для пошукової оптимізації для власників бізнесу, агентств і спеціалістів із пошукової оптимізації. Відстежуйте свої рейтинги, спостерігайте за конкурентами, виявляйте технічні помилки тощо від 18,6 доларів США на місяць.
Similarweb
similarweb.com
Similarweb — це постачальник цифрового інтелекту для підприємств і клієнтів малого та середнього бізнесу (SMB). Платформа надає послуги веб-аналітики та пропонує своїм користувачам інформацію про веб-трафік їхніх клієнтів і конкурентів.
BL.INK
bl.ink
Керування корпоративними посиланнями. Забезпечення співпраці, дотримання вимог і креативності для глобальних команд, щоб покращити кожну взаємодію, захистити ваші дані та створити впевненість у кожному кліку.
Rebrandly
rebrandly.com
URL Shortener із користувацькими доменами. Скорочуйте, брендуйте та відстежуйте URL-адреси за допомогою провідної в галузі платформи керування посиланнями. Безкоштовно спробувати. API, коротка URL-адреса, власні домени.
Optimizely
optimizely.com
Optimize — це американська компанія, яка створює прогресивне програмне забезпечення для доставки та експериментів для інших компаній. Технологія платформи Optimizely забезпечує A/B-тестування та інструменти багатоваріантного тестування, персоналізацію веб-сайту та можливості перемикання функцій. Шта...
Showpad
showpad.com
Платформа підтримки продажів Showpad об’єднує провідне програмне забезпечення для навчання та інструктажу з інноваційними рішеннями для контенту, що сприяє збільшенню продажів.
Botify
botify.com
Botify допомагає вам виявити втрачені можливості та перетворити їх на прибуткові бізнес-результати на платформі, створеній відповідно до розміру, масштабу та складності веб-сайту вашого підприємства. Отримуйте статистичні дані з кожного етапу процесу звичайного пошуку, заощаджуйте час і зменшуйте ри...
Sniply
sniply.io
Sniply — це єдиний засіб скорочення посилань, який сприяє конверсії. Відображайте своє повідомлення будь-де, легко вставляючи заклики до дії на кожній сторінці, якою ви ділитеся. Перетворіть своїх підписників на користувачів і клієнтів безкоштовно.
Taboola
taboola.com
Додаток консолі адміністрування для видавців і рекламодавців Taboola
involve.me
involve.me
Збільште залучення клієнтів. Через інтерактивні воронки. Конструктор вмісту без коду для тестів, опитувань, калькуляторів, форм і платіжних сторінок. Створюйте персоналізовану взаємодію на кожному кроці шляху клієнта.
Highspot
highspot.com
Highspot пропонує найдосконаліші в галузі інструменти та програмне забезпечення для підтримки продажів для підвищення ефективності маркетингу та збільшення продажів.
FlippingBook
flippingbook.com
Перетворюйте прості PDF-файли на інтерактивні та привабливі документи з професійним виглядом, керуйте маркетинговими інструментами, аналізуйте файли тощо.
Serpstat
serpstat.com
Розумний і потужний інструмент для ✓ аналізу зворотних посилань ✓ відстеження рейтингу ✓ дослідження ключових слів ✓ аналізу конкурентів ✓ аудиту сайту.
ShareThis
sharethis.com
Інструменти веб-сайту для збільшення вашої онлайн-аудиторії. Рішення для обробки даних, які створюють привабливі зв’язки з клієнтами. Інструменти конфіденційності для керування згодою та відповідності GDPR.
Anyword
anyword.com
Отримуйте більше конверсій і збільшуйте продажі за допомогою ШІ, який створить і оптимізує вашу копію. Потужна прогностична аналітика підкаже вам, що працює, перш ніж опублікувати.
Allego
allego.com
Лідер ринку рішень для віртуального навчання та підтримки. Перетворіть свою організацію за допомогою мобільної платформи, створеної для сучасних розподілених команд.
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it дозволяє професіоналам і компаніям досліджувати та публікувати вміст за допомогою свого інструменту курування вмісту.
HoneyStack
hockeystack.com
Наскрізна аналітика SaaS. HockeyStack — це інструмент аналітики SaaS, який об’єднує дані про маркетинг, продукт, дохід і продажі, щоб виявити приховану інформацію, як-от LTV кампанії або швидкість відтоку кожного маркетингового каналу. Без налаштування. Немає коду. СПРОБУЙТЕ БЕЗКОШТОВНО
Qwilr
qwilr.com
Укладайте кожну угоду. Виграйте більше завдяки веб-пропозиціям, які виділяються та забезпечують покупцям світового рівня.
StoryChief
storychief.io
StoryChief об’єднує все, що вам потрібно для маркетингу контенту, в одному місці. Організовуйте, структуруйте та розповсюджуйте свій вміст багатоканально.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat – це технологічна компанія, яка надає дані та аналітику глобальним видавцям. Компанія була заснована в 2009 році і має штаб-квартиру в Нью-Йорку, США. Компанія програмного забезпечення як послуги (SaaS) інтегрує код у веб-сайти видавців, медіа-компаній і новинних організацій для відстеженн...
Storyly
storyly.io
Відсутня частина для наступного рівня залучення мобільних користувачів. Storyly — це платформа для залучення користувачів, яка дозволяє вставляти Stories — повноекранний, інтерактивний і найбільш захоплюючий формат контенту — у мобільні програми та веб-сайти.
Visually
visual.ly
Створюйте привабливу інфографіку, відео та електронні книги для своїх маркетингових кампаній. Ми робимо створення преміум-контенту швидким, простим і доступним.
Shakespeare
shakespeare.ai
Отримайте найкраще у світі програмне забезпечення для копірайтингу зі штучним інтелектом і розгорніть копію світового рівня для свого веб-сайту, соціальних мереж, звітів, блогу, тексту оголошень, електронних листів тощо
IO Technologies
public.iotechnologies.com
Покращуйте свій вміст, збільшуйте читацьку аудиторію та дохід за допомогою аналітики вмісту в реальному часі. Найбільш інноваційні інформаційні панелі для швидших і кращих рішень.
Paper.li
paper.li
Створіть свою цифрову присутність за лічені хвилини. Ми надамо вам вміст, яким ви зможете ділитися щодня. І веб-сайт, який завжди свіжий.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus дозволяє доносити персоналізовані повідомлення до потрібної аудиторії незалежно від того, де вона знаходиться.
Contently
contently.com
Рішення для контент-маркетингу з найвищим рейтингом: експертна контент-стратегія, корпоративна контент-маркетингова платформа та глобальна мережа розробників контенту.
Spott
spott.ai
Створіть інтерактивний вміст із зображеннями, каталогами, відео та рекламою Спробуйте безкоштовно Створіть інтерактивний вміст із зображеннями, каталогами, відео та рекламою Спробуйте безкоштовно Створіть інтерактивний вміст із зображеннями, каталогами, відео та рекламою Спробуйте безкоштовно Створі...
Readable
readable.com
Readable — це найкращий інструмент читабельності. Оптимізуйте свою чіткість і наблизите аудиторію.
Storipress
storipress.com
Ідеальна платформа для створення та керування вмістом, яка спрощує ваш редакційний процес і адаптується до вашої аудиторії. Завдяки таким функціям, як власний канбан і перегляд календаря, конструктор сайтів, інтеграції для підвищення доходу та потужні інструменти SEO, Storipress дозволяє вам створюв...
ProProfs
proprofs.com
ProProfs - програмне забезпечення для керування знаннями для тестів, тестів, тренінгів, карток, бази знань. Почніть роботу з нашим програмним забезпеченням для керування знаннями.
Akamai
akamai.com
Akamai є провідним постачальником послуг мережі доставки контенту (CDN) для доставки медіа та програмного забезпечення, а також хмарних рішень безпеки.
Dubb
dubb.com
Світова платформа відеозв'язку, орієнтована на продажі - Відео себе
Demandbase
demandbase.com
Провідне програмне забезпечення ABM для B2B-компаній середнього та корпоративного рівня. Дізнайтеся більше про справжню маркетингову компанію, що базується на наскрізному обліковому записі.
StorifyMe
storifyme.com
Платформа «все-в-одному» для взаємодії з користувачами, яка надає повноекранні повноекранні формати занурення в мобільні пристрої для будь-якої мобільної платформи чи платформи веб-сайту. StorifyMe дозволяє клієнтам створювати та публікувати дуже персоналізовані, візуально приголомшливі інтерактивні...
Storylane
storylane.io
Storylane допомагає компаніям створювати інтерактивні демонстрації продуктів і ділитися ними з потенційними клієнтами за 10 хвилин. Залучайте користувачів і збільшуйте кількість конверсій за допомогою інтерактивного демонстраційного програмного забезпечення StoryLane.
Contentstack
contentstack.com
Цифровий досвід, який ви хочете всюди Розмістіть свій бізнес у більшій кількості місць за допомогою єдиного повністю автоматизованого Composable DXP на базі безголової CMS №1
Foleon
foleon.com
На кого б ви не орієнтувалися, це вміст, який залучає вашу аудиторію, заповнює конвеєр і приносить результати. Тож зробіть свій досвід.
Edition Digital
editiondigital.com
Програмне забезпечення для цифрового видавництва Edition об’єднує всі п’ять важливих моментів ефективного цифрового видавництва; СТВОРЕННЯ, УПРАВЛІННЯ, РОЗПОВСЮДЖЕННЯ, МОНЕТИЗАЦІЯ та АНАЛІЗ. Створюйте інтерактивний та захоплюючий вміст без програмування та розповсюджуйте його на всіх платформах – пл...
Consensus
goconsensus.com
Consensus — це інтелектуальна демонстраційна платформа автоматизації, яка використовується провідними світовими компаніями для масштабування попередніх продажів, розширення команд продажів і покращення досвіду покупки. Команди передпродажних і технічних відділів продажів автоматизують повторювані де...
Seobility
seobility.net
Універсальне програмне забезпечення та інструменти SEO для оптимізації веб-сайтів і найвищого рейтингу в Google
Joomag
joomag.com
Створюйте, публікуйте, розповсюджуйте, відстежуйте та монетизуйте свої цифрові журнали, каталоги, брошури, інформаційні бюлетені за допомогою універсальної цифрової платформи Joomag.
The Juice
thejuicehq.com
Більше охоплення, менше роботи. Припиніть витрачати долари на застарілі платформи синдикації вмісту та тьмяні кампанії. Завдяки аудиторії зацікавлених професіоналів із продажу та маркетингу The Juice показує ваш вміст потрібним людям у потрібний час. Знайдіть охоплення та резонанс, розповсюджуючи с...
Seismic
seismic.com
Дізнайтеся, як рішення Seismic для активації, навчання та інструктажу на основі штучного інтелекту дозволяє командам продажів і маркетингу залучати покупців і збільшувати дохід.
Silktide
silktide.com
Зробіть свій веб-сайт кращим за допомогою автоматизованого тестування доступності, оптимізації вмісту та цифрового маркетингу на одній платформі.
degpeg
degpeg.com
Degpeg — це хмарна платформа живої торгівлі, яка додає й покращує онлайн-продаж і маркетинг будь-яких продуктів/послуг за рахунок покращення взаємодії з клієнтами завдяки багатопотоковій передачі як в Інтернеті, так і на мобільних пристроях, підтримуючи 30+ соціальних платформ одночасно. Продукти: П...
ScreenSpace
screenspace.io
У світі відволікань, перенасичених ринків і міленіалів… Команди маркетингу та продажів покладаються на ScreenSpace, щоб прорватися крізь шум → емоційно залучити високоякісних клієнтів → і спрямувати їх у непереборну подорож до YES! Давайте будемо чесними → Ваші клієнти вражені. Загальні відео • Екск...
Waapiti
waapiti.eu
Відкрийте для себе ідеальну платформу для швидкого й легкого керування будь-яким екраном. У будь-який час і з будь-якого місця. Правильно, без обмежень.