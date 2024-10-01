Альтернативи - Pantheon
Webflow
webflow.com
Webflow — це платформа візуальної веб-розробки, яка дозволяє людям проектувати, створювати та запускати повністю користувацькі веб-сайти без написання коду. Поєднуючи інструменти дизайну, анімації, керування вмістом, маркетингу та електронної комерції в одній платформі, Webflow дає змогу як некодува...
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання. Завдяки Marketing Hub...
WordPress.com
wordpress.com
WordPress.com — це платформа для самостійної публікації, популярна для ведення блогів та інших робіт. Він належить і управляється Automattic, Inc. Він працює на модифікованій версії WordPress. Цей веб-сайт надає безкоштовний хостинг блогів для зареєстрованих користувачів і фінансово підтримується че...
Hostinger
hostinger.com
Виберіть рішення для веб-хостингу та створіть ідеальний веб-сайт! Від спільного хостингу та доменів до VPS – у нас є все, що вам потрібно для успіху в Інтернеті.
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...
Namecheap
namecheap.com
Namecheap, Inc. є акредитованим ICANN реєстратором доменних імен, який надає реєстрацію доменних імен і веб-хостинг у Фініксі, штат Арізона, США. Namecheap — бюджетний хостинг-провайдер із 11 мільйонами зареєстрованих користувачів і 10 мільйонами доменів.
Bubble
bubble.io
Bubble — це мова візуального програмування та платформа додатків як послуга, розроблена Bubble Group, яка дає змогу нетехнічним людям створювати веб-додатки без необхідності вводити код. Натомість користувачі малюють інтерфейс, перетягуючи елементи на полотно та визначаючи робочі процеси для керуван...
Netlify
netlify.com
Netlify – це компанія хмарних обчислень із Сан-Франциско, яка пропонує хостинг і безсерверні серверні послуги для веб-додатків і статичних веб-сайтів. Його функції включають безперервне розгортання з Git через Netlify Edge, інфраструктуру глобальної мережі доставки додатків компанії, безсерверну об...
Vercel
vercel.com
Frontend Cloud від Vercel надає розробникам досвід та інфраструктуру для створення, масштабування та захисту швидшого та більш персоналізованого Інтернету. Надаючи набір інструментів, який подобається командам інтерфейсу, і надаючи глобальну крайову інфраструктуру, Vercel розкриває потенціал розробн...
Framer
framer.com
Створення прототипу стало простим — код не потрібен, працює в браузері та є безкоштовним для всіх. Висока точність за удвічі менше часу.
Padlet
padlet.com
Padlet — це цифрове полотно для створення чудових проектів, якими легко ділитися та співпрацювати. Він працює як аркуш паперу. Ми даємо вам порожню сторінку - падлет - і ви можете розміщувати на ній все, що вам подобається. Перетягніть відео, запишіть інтерв’ю, зробіть селфі, напишіть власні текстов...
Duda
duda.co
Duda є провідною платформою для розробки веб-сайтів, яка дає змогу агентствам цифрового маркетингу та SaaS-компаніям створювати та керувати цифровою присутністю своїх клієнтів. Відзначена нагородами платформа Duda з низьким кодом і без коду дозволяє агентствам і SaaS-компаніям досягти вищої продукти...
SiteGround
siteground.com
SiteGround — це найбільша незалежна платформа для розміщення веб-сайтів, якій довіряють власники понад 2,8 мільйонів доменів у всьому світі. Послуга хостингу SiteGround, зосереджена на швидкості та безпеці веб-сайту, включає прості, але потужні інструменти керування веб-сайтами та унікальні власні р...
Bluehost
bluehost.com
Bluehost, компанія Newfold Digital, є надійним партнером для користувачів WordPress. Заснована в 2003 році, Bluehost дозволяє як новачкам, так і експертам створювати та підтримувати веб-присутність за допомогою надійного веб-хостингу, інструментів електронної комерції, маркетингових програм, автомат...
10Web
10web.io
10Web є провідним розробником веб-сайтів зі штучним інтелектом і електронної комерції. У сучасну епоху ми демократизуємо доступ до онлайн-можливостей. Наші інструменти на основі штучного інтелекту спрощують створення та керування цифровим бізнесом, усуваючи технічні бар’єри. Наш AI Website Builder с...
Plasmic
plasmic.app
Plasmic — це платформа візуальної розробки, яка дає змогу всій вашій команді швидко створювати веб-додатки продуктивного рівня, від внутрішніх інструментів до продуктів і веб-сайтів, орієнтованих на клієнтів. Plasmic долає межі безкодування, інтегруючись із вашою кодовою базою для нескінченних можли...
DreamHost
dreamhost.com
Потужність WordPress + легкість конструктора з перетягуванням. Використовуйте редагування перетягуванням і скиданням у поєднанні з блоками дизайну, щоб створювати швидше та легше редагувати. Post and Page Builder робить WordPress простим для початківців, але також містить розширені параметри для дос...
OVHcloud
ovhcloud.com
OVH, юридично OVH Groupe SAS, є французькою компанією хмарних обчислень, яка пропонує VPS, виділені сервери та інші веб-сервіси. Станом на 2016 рік OVH володів найбільшим у світі центром обробки даних за площею. Станом на 2019 рік він був найбільшим хостинг-провайдером у Європі та третім у світі на ...
Builder.io
builder.io
Builder надає розробникам і маркетологам інструменти з підтримкою штучного інтелекту для швидкого перетворення дизайну в оптимізований веб-і мобільний досвід. Він надає інструмент проектування до коду на основі штучного інтелекту (Visual Copilot), який автоматично перетворює проекти Figma на чистий ...
Plesk
plesk.com
Наша головна місія в Plesk – спростити життя веб-професіоналів, щоб вони могли зосередитися на своїй основній діяльності, а не на управлінні інфраструктурою. Ключовими функціями платформи Plesk є автоматизація та керування доменами, обліковими записами електронної пошти, веб-додатками, мовами програ...
Gandi
gandi.net
➤ Електронна пошта, веб-хостинг, SSL-сертифікат ✅ Усе починається з доменного імені ✅ Придбайте ідеальне доменне ім’я серед наших 750 розширень!
Hashnode
hashnode.com
Hashnode — це безкоштовна платформа для створення вмісту, яка дозволяє розробникам безкоштовно створювати повноцінний та оптимізований блог, зіставлений із їхнім власним доменом. Використання Hashnode дає вам величезну перевагу: Google та інші пошукові системи спрямовують трафік безпосередньо на ва...
Dorik
dorik.com
Dorik — це платформа для створення веб-сайтів зі штучним інтелектом, яка дозволяє будь-кому легко створити гарний веб-сайт за лічені хвилини без жодного досвіду дизайну чи кодування. Dorik — це гнучка, проста у використанні та одна з найдоступніших платформ для створення веб-сайтів.
Optimizely
optimizely.com
Optimize — це американська компанія, яка створює прогресивне програмне забезпечення для доставки та експериментів для інших компаній. Технологія платформи Optimizely забезпечує A/B-тестування та інструменти багатоваріантного тестування, персоналізацію веб-сайту та можливості перемикання функцій. Шта...
WP Engine
wpengine.com
WP Engine забезпечує керований хостинг WordPress для понад 1,2 млн веб-сайтів і цифрових інтерфейсів. Підтримка 24/7, найкраща у своєму класі безпека та найкраща продуктивність на ринку.
HostGator
hostgator.com
HostGator є провідним постачальником безпечного та доступного веб-хостингу. Дізнайтеся, чому тисячі клієнтів довіряють нам обслуговування їхніх веб-сайтів.
Domain.com
domain.com
Знайти ідеальний домен веб-сайту так само просто, як 1-2-3. Придбайте доменне ім’я, створіть і розмістіть веб-сайт і насолоджуйтеся нашими професійними інструментами онлайн-маркетингу.
Strapi
strapi.io
Strapi — це провідна безголова CMS із відкритим кодом: 100% JavaScript, розширювана та повністю настроювана. Strapi дозволяє розробникам швидше створювати проекти, надаючи настроюваний API із коробки та надаючи їм свободу використання улюблених інструментів. Команди контенту використовують Strapi, щ...
Divhunt
divhunt.com
Створюйте власні дизайни веб-сайтів без будь-яких обмежень. Приєднуйтесь до революції без коду. Швидше, ніж найкращі інструменти без коду, і так само безмежно, як створення за допомогою власного HTML, CSS і JavaScript – ласкаво просимо до Divhunt.
GreenGeeks
greengeeks.com
Швидкий, безпечний і екологічний веб-хостинг. Інтернет є великим забруднювачем навколишнього середовища. Почніть розміщувати свій веб-сайт у провідного світового екологічного хостинг-провайдера та позитивно впливайте на довкілля!