Альтернативи - Panoee
SketchUp
sketchup.com
SketchUp — це комп’ютерна програма для 3D-моделювання для широкого спектру програм малювання, таких як архітектура, дизайн інтер’єрів, ландшафтна архітектура, цивільне та машинобудування, дизайн фільмів та відеоігор. Він доступний як веб-додаток SketchUp Free, безкоштовна версія SketchUp Make і плат...
Shapespark
shapespark.com
Перетворіть архітектурні 3D-моделі на інтерактивні веб-покрокові інструкції. Поділіться ними за допомогою посилань і вставте на веб-сайти.
Panoraven
panoraven.com
Лідер виробників віртуальних турів 360°. Ми пропонуємо стильний, простий у користуванні 360° програвач, який підходить для всіх екранів, створює високоякісні 360° віртуальні тури та розроблений для продуктивності та важкого використання.
Panoroo
panoroo.com
Програмне забезпечення для віртуального туру 360 за ціною 8 доларів США/місяць, яке дозволяє створювати інтерактивні 3D-тури нерухомістю за лічені хвилини. Плата за 14-денну пробну версію.
Engage by Cell
engagebycell.com
Engage by Cell є лідером у сфері технологій смартфонів, які використовуються організаціями будь-якої галузі для доставки вмісту за допомогою панелі управління SMS та інструментів мобільної веб-розробки.
theViewer
theviewer.co
theViewer — це глобальна онлайн-платформа, яка дозволяє кожному завантажувати свій 360-градусний контент і створювати щось, що ми любимо називати VR Tour. Він неймовірно простий у використанні, і без будь-яких знань про віртуальну реальність ви можете створити чудовий досвід віртуальної реальності м...
Prismm
prismm.com
Prismm (раніше Allseated) є світовим лідером у сфері технологій просторового дизайну, що розвиває способи підключення організацій і людей, співпрацю та взаємодію у віртуальних середовищах і досвіді, щоб розблокувати нескінченні можливості просторів. Prismm дозволяє клієнтам планувати, проектувати та...
Lapentor
lapentor.com
Lapentor — це хмарне програмне забезпечення для віртуального туру, яке допомагає панорамним фотографам створювати гарний і захоплюючий віртуальний тур, завдяки безлічі плагінів і тем, Lapentor дозволяє налаштовувати, публікувати та розміщувати ваш тур навіть у вашому власному домені. Продемонструйте...
WeboBook
webobook.com
Віртуальні тури на 360° із захоплюючою віртуальною реальністю. Швидкий творець віртуальних турів по нерухомості, готелям, музеям або просто місцям. VR-плеєр з плавними переходами та анімацією. WebBook надає потужний і безкоштовний веб-API, за допомогою якого ви можете інтегрувати створення та візуал...
Threesixty.tours
threesixty.tours
Threesixty.tours допомагає компаніям демонструвати свою власність за допомогою віртуальних турів, що дозволяє людям виділитися та збільшити свій дохід і кількість потенційних клієнтів. Легко створюйте віртуальні тури за кілька хвилин, додайте логотип свого бренду та поділіться з ким завгодно! Ми обс...
SeekBeak
seekbeak.com
SeekBeak дозволяє створювати інтерактивні 360° / панорамні зображення та віртуальні тури за допомогою мобільного пристрою або настільного комп’ютера. Вставляйте різноманітний вміст у свої зображення, відстежуйте успіх за допомогою глибокої аналітики, співпрацюйте з членами команди та багато іншого, ...
Scenics App
scenics.app
Scenics усуває складність процесу створення віртуальних турів: автор завантажує панорамне зображення зі своєї 360° камери та перетворює його на інтерактивний віртуальний тур за допомогою вбудованого редактора drag-n-drop. Усі інструменти вже є: різноманітні мультимедійні формати, такі як веб-посилан...
GoThru
gothru.co
GoThru – це платформа, розроблена для надання різноманітних інструментів довіреним фотографам Google і їхнім клієнтам. GoThru Moderator — це єдиний модератор за межами Google, який надає технологію для створення сузір’я з панорамних зображень і публікації безпосередньо на Картах Google і в програмі ...
Real Tour Vision
realtourvision.com
Система віртуальних турів RTV Fusion була створена для професійних фотографів, які хочуть запропонувати лише найкращий кінцевий продукт агенту з нерухомості чи власнику місцевого бізнесу. Fusion створює чудові віртуальні тури та веб-сайти нерухомості. Користувачі можуть завантажувати HD-відео 1080, ...
TeliportMe
teliportme.com
Найкраще програмне забезпечення для віртуальних турів, щоб збільшити ваш дохід, і інструменти для створення розумніших віртуальних турів для вашої організації. Необмежений тривимірний ляльковий будиночок, публікація в Google Street View і найкраща альтернатива Matterport для вашого бізнесу з нерухом...
VeeSpaces
veespaces.com
Виставковий набір Виставлятися стало легко! Виставлятися на виставках? Спробуйте VeeSpaces Digital Exhibition Kit. Створюйте значки з власними QR-кодами для обміну інформацією. Отримайте мобільні програми для захоплення потенційних клієнтів та інтеграції. Створюйте презентації продуктів 3D, VR і AR,...