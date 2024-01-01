Pando

Pando

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Вебсайт: pando.com

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Прогрес співробітників часто є непрозорим, неструктурованим, неінформованим і суб’єктивним. Як наслідок, багато співробітників залишаються непоміченими, відчувають, що застрягли, відволікаються і, зрештою, звільняються. Пандо вірить, що структуровані, прозорі та дієві кар’єрні сходи забезпечують справедливість, розширюють можливості команд і створюють мету для всіх співробітників. Pando тут, щоб допомогти кожному мати значний вплив і розвиватися на цьому шляху! Pando — це перша платформа підвищення кваліфікації співробітників, яка поєднує відгуки на основі компетенцій, оцінки та цілі для постійного відстеження та вимірювання зростання співробітників на наступний рівень.

Вебсайт: pando.com

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