Palla

Palla

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Вебсайт: palla.app

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Palla дозволяє здійснювати миттєві P2P-платежі зі США в інші країни, що становить 65 мільярдів доларів на рік. Надсилання та отримання грошових переказів сьогодні є повільним, трудомістким і незручним для всіх сторін, оскільки це здебільшого процес, який базується на готівці. З Palla відправники в США можуть зробити це кількома дотиками телефону, а одержувачі отримають свої гроші за лічені секунди.

Вебсайт: palla.app

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