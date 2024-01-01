Альтернативи - Pairlife

Grindr

Grindr

grindr.com

Grindr — це соціальна мережа та програма онлайн-знайомств для геїв, бісексуалів, транссексуалів і квір-людей. Це був один із перших геосоціальних додатків для чоловіків-геїв, коли він був запущений у березні 2009 року, і з тих пір став найбільшим і найпопулярнішим мобільним додатком для геїв у світі...

Tinder

Tinder

tinder.com

Tinder — це програма для геосоціальних мереж і онлайн-знайомств, яка дозволяє користувачам анонімно ставити «подобається» або «не подобається» іншим профілям на основі їхніх фотографій, невеликої біографії та спільних інтересів. Після того, як два користувачі «збігаються», вони можуть обмінюватися п...

Plenty of Fish

Plenty of Fish

pof.com

Plenty Fish Free Dating (POF) — це місце, де неодружені спілкуються більше, ніж будь-який інший додаток для знайомств. POF — це більше, ніж просто програма для знайомств. Це досвід. POF розроблений, щоб допомогти самотнім знайти щасливі стосунки! У нас є більшість БЕЗКОШТОВНИХ функцій, включаючи Mee...

Zoosk

Zoosk

zoosk.com

Знайомства веселі... без ігор. Підбирайте одинаків по всьому світу вже понад 13 років!

Bumble

Bumble

bumble.com

Бамбл змінив на краще те, як люди зустрічаються, знаходять друзів і сприймають зустрічі онлайн. Жінки роблять перший крок. На iPhone + Android.

Badoo

Badoo

badoo.com

Ласкаво просимо на Badoo, місце для побачень! У суспільстві, яке наживається на нашій невпевненості в собі, Badoo — це місце, де варто бути справжнім, невибагливим тобою. Ми боремося з неоднозначністю сучасних побачень за допомогою автентичної, нефільтрованої розмови. Ми віримо, що справжній зв’язок...

OkCupid

OkCupid

okcupid.com

OkCupid — це єдина програма для знайомств, яка підбирає вам те, що для вас важливо. Ви заслуговуєте на те, щоб знайти того, кого шукаєте. Зустрічайте їх сьогодні!

Match

Match

match.com

Матч піднімає знайомства до вашого рівня. Тому що давайте подивимося правді в очі: коли ви готові до чогось більшого, ви можете виконувати гімнастику для великого пальця ліворуч і праворуч. Завдяки 25-річному досвіду та експертам зі знайомств у реальному житті наш додаток надасть вам необхідні відом...

OurTime

OurTime

ourtime.com

Зрілі неодружені довіряють www.ourtime.com для найкращих побачень у 50+. Тут літні неодружені спілкуються заради любові та спілкування.

Pure

Pure

pure.app

PURE — це програма для знайомств для допитливих креативників, щоб показати себе в найграйливішій версії себе. Це простір, де можна бути відкритим у своїх бажаннях, чесним у своїх намірах і чітко визначити свої межі. Спілкуйтеся з однодумцями, щоб створювати та досліджувати нові захоплюючі враження ...

SilverSingles

SilverSingles

silversingles.com

Шукаєте понад 50 побачень? SilverSingles — це понад 50 сайтів знайомств для знайомств із самотніми людьми поблизу вас. Саме час спробувати себе в онлайн-побаченнях!

ROMEO

ROMEO

romeo.com

Найкращий вибір для гей-побачень. Знайомтеся з хлопцями, заводьте друзів або шукайте любов на веб-сайті ROMEO, у додатку для iOS або Android. Щасливого побачення!

Inner Circle

Inner Circle

theinnercircle.co

Відчуваєш гаряче гаряче гаряче? Давайте призначимо вам побачення. Ми сміємо зустрічатися краще Ласкаво просимо до програми, яка наважується знову зробити побачення чудовими. Ми об’єднуємо підібране коло дуже крутих одинаків, щоб зустрічатися, спілкуватися та зустрічатися в реальному житті. За од...

Adam4Adam

Adam4Adam

adam4adam.com

Adam4Adam — це програма для знайомств, створена спеціально для чоловіків-геїв для легких або випадкових побачень і, можливо, більше.

happn

happn

happn.app

З понад 100 мільйонами членів, happn — це програма для знайомств, яка дозволяє вам знайти всіх, з ким ви зустрічалися; люди доля розпорядилася зустрітися. Ставте лайки до профілів, які привертають вашу увагу, закохайтесь і, що найголовніше, збирайтеся разом!

EliteSingles

EliteSingles

elitesingles.com

Шукаєте додаток для знайомств понад 30? Освічені самотні? Ви в правильному місці! Понад 85% наших учасників EliteSingles мають освіту вище середнього, і наші користувачі переважно віком 30-50 років. Тисячі місцевих самотніх жінок і чоловіків уже знайшли кохання через додаток для знайомств EliteSingl...

AdultFriendFinder

AdultFriendFinder

adultfriendfinder.com

Приєднуйтесь до найбільшої у світі мережі знайомств і соціальної мережі для дорослих.

Gaydar

Gaydar

gaydar.net

Gaydar є одним із найкращих сайтів знайомств для геїв та бісексуалів. Мільйони хлопців, як ти, шукають дружби, побачень і стосунків. Поділіться своїми інтересами та хобі, і Гайдар знайде вас.. Приєднуйтеся зараз безкоштовно, переглядайте та надсилайте повідомлення. Новий дизайн, чати та плани подоро...

Flirt

Flirt

flirt.com

Познайомтеся з кокетливими одинаками поблизу вас на найкращому сайті знайомств. Переглядайте знайомства, спілкуйтеся в Інтернеті та починайте зустрічатися. Понад 400 000 користувачів онлайн. Безкоштовна та проста реєстрація.

Meetic

Meetic

meetic.com

Зареєструйтеся безкоштовно на Meetic, серйозному сайті знайомств, де ви можете переглянути профілі тисяч неодружених людей по всій Франції. Meetic – це французька служба онлайн-знайомств, заснована в листопаді 2001 року та входить до складу Match Group з 2013 року.

eDate

eDate

edate.com

Почніть грати в онлайн-знайомства Spin To Win! Це віртуальні слоти та гра онлайн-знайомств, де ви отримуєте 10 БЕЗКОШТОВНИХ обертань на день, щоб побачити місцевих одинаків, з якими ви можете знайти пару! Вигравайте миттєві виграші, як-от безкоштовний обмін повідомленнями в чаті, покращення профілю,...

eHarmony

eHarmony

eharmony.com

eharmony — це сайт знайомств із понад 20-річним досвідом. Наш підбір допоможе вам знайти справжнє кохання. Зареєструйтеся безкоштовно та познайомтеся з тисячами однодумців.

Mamba

Mamba

mamba.ru

Mamba — це мережа соціальних відкриттів/сайтів знайомств, яка включає приблизно 25 000 незалежних сайтів і розділів знайомств на великих порталах і видавничих сайтах.

Asian Dating

Asian Dating

asiandating.com

Познайомтеся з неодруженими азіатами на AsianDating, найнадійнішому азіатському сайті знайомств із понад 4,5 мільйонами учасників. Приєднуйтеся зараз і почніть створювати важливі зв’язки!

2RedBeans

2RedBeans

2redbeans.com

2RedBeans є найактивнішим китайським сайтом знайомств у США та Канаді. Це двигун знайомств SINA та спеціальний сайт знайомств для телешоу «If You Are the One» 2012 року в США.

CatholicMatch

CatholicMatch

catholicmatch.com

CatholicMatch — найбільший і найнадійніший католицький сайт знайомств у світі.

Stir

Stir

stir.com

Stir — програма для знайомств для батьків-одинаків. Це розумний вибір для батьків-одинаків, які готові зустрічатися, але хочуть уникнути тиску інших програм для знайомств.

MillionaireMatch

MillionaireMatch

millionairematch.com

Найбільший оригінальний сайт знайомств для мільйонерів з 2001 року. Понад 5 мільйонів високоякісних привабливих жінок і багатих чоловіків, які шукають серйозних стосунків.

Seeking

Seeking

seeking.com

Seeking.com — найбільший сайт знайомств для успішних і привабливих людей. Приєднуйтеся до понад 46 мільйонів шукачів і покращте свій досвід знайомств! Спочатку на SeekingArrangement.com

DateMyAge

DateMyAge

datemyage.com

Зрілі неодружені молоді серцем. Приєднуйтеся до нашої спільноти зрілих одинаків і знайдіть теплі та значущі стосунки!

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