Альтернативи - Pairlife
Grindr
grindr.com
Grindr — це соціальна мережа та програма онлайн-знайомств для геїв, бісексуалів, транссексуалів і квір-людей. Це був один із перших геосоціальних додатків для чоловіків-геїв, коли він був запущений у березні 2009 року, і з тих пір став найбільшим і найпопулярнішим мобільним додатком для геїв у світі...
Tinder
tinder.com
Tinder — це програма для геосоціальних мереж і онлайн-знайомств, яка дозволяє користувачам анонімно ставити «подобається» або «не подобається» іншим профілям на основі їхніх фотографій, невеликої біографії та спільних інтересів. Після того, як два користувачі «збігаються», вони можуть обмінюватися п...
Plenty of Fish
pof.com
Plenty Fish Free Dating (POF) — це місце, де неодружені спілкуються більше, ніж будь-який інший додаток для знайомств. POF — це більше, ніж просто програма для знайомств. Це досвід. POF розроблений, щоб допомогти самотнім знайти щасливі стосунки! У нас є більшість БЕЗКОШТОВНИХ функцій, включаючи Mee...
Zoosk
zoosk.com
Знайомства веселі... без ігор. Підбирайте одинаків по всьому світу вже понад 13 років!
Bumble
bumble.com
Бамбл змінив на краще те, як люди зустрічаються, знаходять друзів і сприймають зустрічі онлайн. Жінки роблять перший крок. На iPhone + Android.
Badoo
badoo.com
Ласкаво просимо на Badoo, місце для побачень! У суспільстві, яке наживається на нашій невпевненості в собі, Badoo — це місце, де варто бути справжнім, невибагливим тобою. Ми боремося з неоднозначністю сучасних побачень за допомогою автентичної, нефільтрованої розмови. Ми віримо, що справжній зв’язок...
OkCupid
okcupid.com
OkCupid — це єдина програма для знайомств, яка підбирає вам те, що для вас важливо. Ви заслуговуєте на те, щоб знайти того, кого шукаєте. Зустрічайте їх сьогодні!
Match
match.com
Матч піднімає знайомства до вашого рівня. Тому що давайте подивимося правді в очі: коли ви готові до чогось більшого, ви можете виконувати гімнастику для великого пальця ліворуч і праворуч. Завдяки 25-річному досвіду та експертам зі знайомств у реальному житті наш додаток надасть вам необхідні відом...
OurTime
ourtime.com
Зрілі неодружені довіряють www.ourtime.com для найкращих побачень у 50+. Тут літні неодружені спілкуються заради любові та спілкування.
Pure
pure.app
PURE — це програма для знайомств для допитливих креативників, щоб показати себе в найграйливішій версії себе. Це простір, де можна бути відкритим у своїх бажаннях, чесним у своїх намірах і чітко визначити свої межі. Спілкуйтеся з однодумцями, щоб створювати та досліджувати нові захоплюючі враження ...
SilverSingles
silversingles.com
Шукаєте понад 50 побачень? SilverSingles — це понад 50 сайтів знайомств для знайомств із самотніми людьми поблизу вас. Саме час спробувати себе в онлайн-побаченнях!
ROMEO
romeo.com
Найкращий вибір для гей-побачень. Знайомтеся з хлопцями, заводьте друзів або шукайте любов на веб-сайті ROMEO, у додатку для iOS або Android. Щасливого побачення!
Inner Circle
theinnercircle.co
Відчуваєш гаряче гаряче гаряче? Давайте призначимо вам побачення. Ми сміємо зустрічатися краще Ласкаво просимо до програми, яка наважується знову зробити побачення чудовими. Ми об’єднуємо підібране коло дуже крутих одинаків, щоб зустрічатися, спілкуватися та зустрічатися в реальному житті. За од...
Adam4Adam
adam4adam.com
Adam4Adam — це програма для знайомств, створена спеціально для чоловіків-геїв для легких або випадкових побачень і, можливо, більше.
happn
happn.app
З понад 100 мільйонами членів, happn — це програма для знайомств, яка дозволяє вам знайти всіх, з ким ви зустрічалися; люди доля розпорядилася зустрітися. Ставте лайки до профілів, які привертають вашу увагу, закохайтесь і, що найголовніше, збирайтеся разом!
EliteSingles
elitesingles.com
Шукаєте додаток для знайомств понад 30? Освічені самотні? Ви в правильному місці! Понад 85% наших учасників EliteSingles мають освіту вище середнього, і наші користувачі переважно віком 30-50 років. Тисячі місцевих самотніх жінок і чоловіків уже знайшли кохання через додаток для знайомств EliteSingl...
AdultFriendFinder
adultfriendfinder.com
Приєднуйтесь до найбільшої у світі мережі знайомств і соціальної мережі для дорослих.
Gaydar
gaydar.net
Gaydar є одним із найкращих сайтів знайомств для геїв та бісексуалів. Мільйони хлопців, як ти, шукають дружби, побачень і стосунків. Поділіться своїми інтересами та хобі, і Гайдар знайде вас.. Приєднуйтеся зараз безкоштовно, переглядайте та надсилайте повідомлення. Новий дизайн, чати та плани подоро...
Flirt
flirt.com
Познайомтеся з кокетливими одинаками поблизу вас на найкращому сайті знайомств. Переглядайте знайомства, спілкуйтеся в Інтернеті та починайте зустрічатися. Понад 400 000 користувачів онлайн. Безкоштовна та проста реєстрація.
Meetic
meetic.com
Зареєструйтеся безкоштовно на Meetic, серйозному сайті знайомств, де ви можете переглянути профілі тисяч неодружених людей по всій Франції. Meetic – це французька служба онлайн-знайомств, заснована в листопаді 2001 року та входить до складу Match Group з 2013 року.
eDate
edate.com
Почніть грати в онлайн-знайомства Spin To Win! Це віртуальні слоти та гра онлайн-знайомств, де ви отримуєте 10 БЕЗКОШТОВНИХ обертань на день, щоб побачити місцевих одинаків, з якими ви можете знайти пару! Вигравайте миттєві виграші, як-от безкоштовний обмін повідомленнями в чаті, покращення профілю,...
eHarmony
eharmony.com
eharmony — це сайт знайомств із понад 20-річним досвідом. Наш підбір допоможе вам знайти справжнє кохання. Зареєструйтеся безкоштовно та познайомтеся з тисячами однодумців.
Mamba
mamba.ru
Mamba — це мережа соціальних відкриттів/сайтів знайомств, яка включає приблизно 25 000 незалежних сайтів і розділів знайомств на великих порталах і видавничих сайтах.
Asian Dating
asiandating.com
Познайомтеся з неодруженими азіатами на AsianDating, найнадійнішому азіатському сайті знайомств із понад 4,5 мільйонами учасників. Приєднуйтеся зараз і почніть створювати важливі зв’язки!
2RedBeans
2redbeans.com
2RedBeans є найактивнішим китайським сайтом знайомств у США та Канаді. Це двигун знайомств SINA та спеціальний сайт знайомств для телешоу «If You Are the One» 2012 року в США.
CatholicMatch
catholicmatch.com
CatholicMatch — найбільший і найнадійніший католицький сайт знайомств у світі.
Stir
stir.com
Stir — програма для знайомств для батьків-одинаків. Це розумний вибір для батьків-одинаків, які готові зустрічатися, але хочуть уникнути тиску інших програм для знайомств.
MillionaireMatch
millionairematch.com
Найбільший оригінальний сайт знайомств для мільйонерів з 2001 року. Понад 5 мільйонів високоякісних привабливих жінок і багатих чоловіків, які шукають серйозних стосунків.
Seeking
seeking.com
Seeking.com — найбільший сайт знайомств для успішних і привабливих людей. Приєднуйтеся до понад 46 мільйонів шукачів і покращте свій досвід знайомств! Спочатку на SeekingArrangement.com
DateMyAge
datemyage.com
Зрілі неодружені молоді серцем. Приєднуйтеся до нашої спільноти зрілих одинаків і знайдіть теплі та значущі стосунки!