PagesJaunes

PagesJaunes

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Вебсайт: pagesjaunes.fr

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PagesJaunes – провідний онлайн-каталог і платформа локального пошуку у Франції. Він служить комплексним ресурсом для пошуку підприємств, послуг і контактної інформації по всій країні, обслуговуючи як споживачів, так і підприємства. З функціями: * Бізнес-каталог. * Відгуки та рейтинги користувачів. * Карти та маршрути. * Категорії та фільтри. * Розширені бізнес-профілі. * Послуги бронювання та призначення зустрічей. * Мобільний додаток. * Рекламні рішення. * Інтеграція з соціальними медіа. PagesJaunes – це цінний ресурс для тих, хто хоче знайти та зв’язатися з місцевими підприємствами та послугами у Франції. Його повний каталог, відгуки користувачів і додаткові функції роблять його популярною платформою як для споживачів, які шукають послуги, так і для компаній, які прагнуть покращити свою присутність в Інтернеті.

Вебсайт: pagesjaunes.fr

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