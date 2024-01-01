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PagesJaunes – провідний онлайн-каталог і платформа локального пошуку у Франції. Він служить комплексним ресурсом для пошуку підприємств, послуг і контактної інформації по всій країні, обслуговуючи як споживачів, так і підприємства. З функціями:
* Бізнес-каталог.
* Відгуки та рейтинги користувачів.
* Карти та маршрути.
* Категорії та фільтри.
* Розширені бізнес-профілі.
* Послуги бронювання та призначення зустрічей.
* Мобільний додаток.
* Рекламні рішення.
* Інтеграція з соціальними медіа.
PagesJaunes – це цінний ресурс для тих, хто хоче знайти та зв’язатися з місцевими підприємствами та послугами у Франції. Його повний каталог, відгуки користувачів і додаткові функції роблять його популярною платформою як для споживачів, які шукають послуги, так і для компаній, які прагнуть покращити свою присутність в Інтернеті.
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