pagealive

pagealive

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Вебсайт: pagealive.com

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Pagealive — це віджет для відеочату в режимі реального часу, який дає можливість компаніям пропонувати клієнтам персоналізовану підтримку та взаємодію в реальному часі. Наша місія полягає в тому, щоб змінити взаємодію з клієнтами, забезпечивши зручне рішення для живого відеочату, яке сприяє значущим зв’язкам і підвищує рівень конверсії. У цьому плані маркетингу та продажів описано наші стратегії для підвищення обізнаності, стимулювання попиту та збільшення продажів pagealive. Наш підхід передбачає цільові маркетингові кампанії, стратегічні партнерства та спеціальну команду продажів, щоб максимізувати охоплення та вплив.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для живого чату

Вебсайт: pagealive.com

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Intercom

Intercom

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Freshdesk

Freshdesk

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Zoho Desk

Zoho Desk

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Podium

Podium

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Rocket.Chat

Rocket.Chat

rocket.chat

Tidio

Tidio

tidio.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Zoho SalesIQ

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