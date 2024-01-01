Альтернативи - Padlet

Jamboard

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Jamboard — це система інтерактивної дошки, розроблена Google як частина Google Workspace, раніше відомої як G Suite. Він був офіційно анонсований 25 жовтня 2016 року. Він має 55-дюймовий сенсорний дисплей 4K і сумісний для онлайн-співпраці через кросплатформну підтримку через безкоштовний пакет Goog...