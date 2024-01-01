OverQuota — це інструмент штучного інтелекту, розроблений для покращення зустрічей із продажами та підвищення ефективності продажів. Він надає статистику в режимі реального часу під час торгових зустрічей, щоб допомогти користувачам отримати більше угод. За допомогою OverQuota користувачі можуть створювати плани зустрічей, використовуючи шаблони, які включають найкращі практики продажів для забезпечення готовності. Під час зустрічі інструмент пропонує допомогу на основі штучного інтелекту, надаючи інформацію про навігацію щодо заперечень і ефективну розмову, щоб збільшити шанси на закриття угоди. OverQuota також автоматизує створення нотаток, фіксуючи важливі деталі розмови та узагальнюючи їх у нотатках, які відповідають плану зустрічі. Ця функція позбавляє від необхідності робити нотатки вручну, заощаджуючи час і дозволяючи користувачам зосередитися на розмові. Після зустрічі OverQuota спрощує завдання оновлення системи управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM), надаючи рішення в один клік. Це усуває потребу у кількох вкладках браузера та втомливому копіюванні та вставленні з нотаток, спрощуючи процес і забезпечуючи точні й ефективні оновлення CRM. OverQuota має на меті трансформувати процеси продажів, використовуючи технологію штучного інтелекту, щоб надати цінну інформацію, підвищити продуктивність і покращити загальну ефективність продажів.

Вебсайт: overquota.ai

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