OvationCXM є першою компанією Customer Experience Management (CXM), яка допомагає компаніям та їхнім партнерським екосистемам забезпечувати виняткову взаємодію з клієнтами шляхом розблокування закритої інформації для розширення видимості, співпраці та спілкування в усій екосистемі організації. У режимі реального часу. До того, як клієнти розчаруються й підуть. І без зміни застарілих систем або потреби в одному рядку коду. Платформа OvationCXM, CXMEngine, включає в себе готові з’єднувачі для найпопулярніших у світі технологій, розбиваючи силоси між відключеними системами, щоб компанії могли керувати всім клієнтським шляхом від початку до кінця. Рішення Journeys на платформі дозволяє підприємствам розробляти та коригувати подорожі на ходу, у важливі моменти, щоб допомогти клієнтам дістатися до місця призначення. Незалежно від того, чи відбуваються точки дотику всередині організації чи за її межами зі сторонніми партнерами. Розумні додаткові компоненти, як-от наша інтелектуальна своєчасна доставка знань і міжканальний зв’язок, відображаються на одній скляній панелі, усуваючи необхідність перемикатися між системами. Підприємства, одержимі клієнтами, від фінансових послуг до охорони здоров’я та постачальників технологій обирають CXMEngine Ovation для розробки та керування необмеженим, персоналізованим клієнтським досвідом у величезних масштабах. OvationCXM опублікував звіт про вплив CXM на фінансові послуги, у якому було опитано понад 4000 клієнтів банківського бізнесу щодо їхнього досвіду роботи з їхньою фінансовою установою. З’ясувалося, що 3 з 4 підприємств відмовилися від впровадження нового продукту/послуги через розчарування, зокрема занадто багато людей і компаній, залучених до їхньої подорожі та брак інформації та інструкцій. Повний звіт можна завантажити на OvationCXM.com. Штаб-квартира OvationCXM знаходиться в Тібуроні, штат Каліфорнія, з віддаленою робочою силою по всій країні. Дізнайтеся більше про те, як ви можете володіти подорожжю, керуйте цим досвідом. і розкрийте переваги забезпечення безперебійного наскрізного шляху клієнта на Ovationcxm.com.

Вебсайт: ovationcxm.com

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