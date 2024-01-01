Альтернативи - OutreachZ
BuzzStream
buzzstream.com
BuzzStream — це веб-програмне забезпечення, яке допомагає найкращим світовим маркетологам просувати свої продукти, послуги та вміст, створюючи посилання, рекламу та бренди.
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ змінить ваші відносини зі ЗМІ. В одному місці ви можете створювати списки ЗМІ, розповсюджувати прес-релізи, презентувати свою історію та читати звіти про прес-релізи. Це робить обмін новинами миттєвим і безпроблемним.
Upfluence
upfluence.com
Стимулюйте продажі через Creator Marketing. Інфлюенсерський маркетинг, партнерські програми, керування творцями, створений користувачами контент, амбасадори бренду: будуйте цінні партнерства для розвитку свого бізнесу.
Respona
respona.com
Respona — це комплексне програмне забезпечення для цифрового зв’язку з громадськістю, впливового маркетингу та створення посилань, яке поєднує персоналізацію з продуктивністю.
Tagger Media
taggermedia.com
Tagger від Sprout Social здійснив революцію в індустрії маркетингу в соціальних мережах для деяких найбільших сучасних брендів і агентств, зокрема Omnicom, Havas Media, Ralph Lauren, Ketchum, Social Chain, Spindrift, Takumi, Valvoline і Dolce & Gabbana. Платформа соціального аналізу на основі даних ...
Postifluence
getpostifluence.in
Postifluence — це програмне забезпечення з потужними функціями, яке допомагає спрямовувати органічний трафік у будь-яку нішу. Це також допомагає позиціонуватись у верхній частині SERP. Це програмне забезпечення створює зворотні посилання, щоб залучити новий трафік на ваш веб-сайт із легкістю викорис...