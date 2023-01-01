Альтернативи - Outgrow
Issuu
issuu.com
Створюйте інтерактивні фліпбуки, публікації в соціальних мережах, GIF-файли тощо з PDF-файлів. Відкрийте для себе силу цифрових інструментів публікації та контент-маркетингу тут!
Showpad
showpad.com
Платформа підтримки продажів Showpad об’єднує провідне програмне забезпечення для навчання та інструктажу з інноваційними рішеннями для контенту, що сприяє збільшенню продажів.
FlippingBook
flippingbook.com
Перетворюйте прості PDF-файли на інтерактивні та привабливі документи з професійним виглядом, керуйте маркетинговими інструментами, аналізуйте файли тощо.
Allego
allego.com
Лідер ринку рішень для віртуального навчання та підтримки. Перетворіть свою організацію за допомогою мобільної платформи, створеної для сучасних розподілених команд.
Storylane
storylane.io
Storylane допомагає компаніям створювати інтерактивні демонстрації продуктів і ділитися ними з потенційними клієнтами за 10 хвилин. Залучайте користувачів і збільшуйте кількість конверсій за допомогою інтерактивного демонстраційного програмного забезпечення StoryLane.
Contentstack
contentstack.com
Цифровий досвід, який ви хочете всюди Розмістіть свій бізнес у більшій кількості місць за допомогою єдиного повністю автоматизованого Composable DXP на базі безголової CMS №1
Foleon
foleon.com
На кого б ви не орієнтувалися, це вміст, який залучає вашу аудиторію, заповнює конвеєр і приносить результати. Тож зробіть свій досвід.
Joomag
joomag.com
Створюйте, публікуйте, розповсюджуйте, відстежуйте та монетизуйте свої цифрові журнали, каталоги, брошури, інформаційні бюлетені за допомогою універсальної цифрової платформи Joomag.
ClearSlide
clearslide.com
Ми прагнемо зробити кожну взаємодію з клієнтом успішною. Кожен електронний лист, кожна зустріч і кожна презентація мають бути чудовими. ClearSlide надає повну платформу для взаємодії з продажами, яка поєднує в собі керування контентом, інтегровані комунікації, аналітику залучення та керовані продажі...
OneMob
onemob.com
Представляємо OneMob — найкращу універсальну платформу для створення, обміну та відстеження чудових мікросайтів за лічені секунди! Незалежно від того, чи займаєтеся ви продажами, маркетингом, успіхом клієнтів чи творцем контенту, у OneMob є все, що вам потрібно, щоб розширити охоплення та привернути...
Consensus
goconsensus.com
Consensus — це інтелектуальна демонстраційна платформа автоматизації, яка використовується провідними світовими компаніями для масштабування попередніх продажів, розширення команд продажів і покращення досвіду покупки. Команди передпродажних і технічних відділів продажів автоматизують повторювані де...
Tourial
tourial.com
Дозвольте покупцям взаємодіяти з вашим продуктом прямо з вашого веб-сайту. Коли самообслуговування неможливе (або це дуже важко), інтерактивні демонстрації зроблять вас більш орієнтованими на продукт без величезного підйому.
Uberflip
uberflip.com
Uberflip — це платформа та програмне забезпечення для роботи з контентом, яке дає змогу маркетологам створювати цифровий досвід із вмістом на кожному етапі шляху покупця.
PathFactory
pathfactory.com
PathFactory усуває перешкоди на кожному етапі життєвого циклу клієнта, допомагаючи маркетологам покращити взаємодію з клієнтами та прискорити дохід.
Brandlive
brandlive.com
Bring the magic of television to your webinars, events, and meetings with Brandlive, your platform for creating elevated video experiences. Whether it’s monthly webinars, product launches, investor meetings, or the biggest event of the year, we help companies take projects of any scale and complexit...
ScreenSpace
screenspace.io
In a world of distractions, oversaturated markets, & millennials… Marketing & sales teams rely on ScreenSpace to break through the noise → emotionally engage high-quality customers → and guide them on an irresistible journey to YES! Let’s be honest → Your customers are overwhelmed. Generic Videos • ...
SPCE
spce.com
SP_CE пропонує цифрові кімнати, куди можна безпечно запрошувати людей, ділитися вмістом і співпрацювати. І все це, отримуючи практичну інформацію про шлях ваших покупців. Наші клієнти зазвичай мають три спільні риси: 1. Тривалі цикли продажів. 2. Численні контакти для укладання угоди, багато зацікав...
Aligned
alignedup.com
Команди продажів — простіше кажучи, ALIGNED — це кімната цифрових продажів — платформа для співпраці вашої команди та ваших покупців. Це дозволяє організовувати складні угоди, підвищувати залученість покупців і скорочувати час отримання вартості. як? Aligned оптимізує всю вашу комунікацію з клієнтам...
DCatalog
dcatalog.com
DCatalog є лідером у галузі цифрового видавництва з 2008 року. Наша платформа дає змогу видавцям, розробникам контенту, фахівцям з маркетингу та електронної комерції легко створювати та публікувати цікаві цифрові матеріали. Завдяки нашій передовій технології перегортання HTML5 ваш вміст можна перегл...
OneIQ
oneiq.com
Оптимізуйте досвід роботи з додатками, витрати та ресурси, надаючи командам доступ до ефективних ідей, керованих штучним інтелектом, і спільного, корельованого контексту на всіх рівнях.
Navattic
navattic.com
Navattic дає змогу командам, які займаються виходом на ринок, миттєво створювати інтерактивні демонстрації продуктів. Ми допомагаємо сотням відділів продажів і маркетингу здійснювати ініціативи щодо зростання на основі продукту по всій послідовності продажів і маркетингу: - Перетворюйте відвідувачів...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потре...
Mediafly
mediafly.com
Перша й єдина зупинка B2B для отримання прибутку Усе, що потрібно вашій команді для залучення покупців, підготовки продавців, кількісного визначення вартості та постійної оптимізації ефективності. Одна модульна платформа — забезпечує прогнозоване зростання доходу в масштабі.
Foundry
foundryco.com
Перетворіть свої найпопулярніші облікові записи за допомогою оркестровки ABM від Foundry, що призведе до більшого та кращого конвеєра.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO перетворює ваші PDF-файли, презентації, відео та інший вміст в інтерактивний веб-інтерфейс із миттєвим брендингом, аналітикою тощо
Paperflite
paperflite.com
Керуйте, організовуйте та розповсюджуйте свої маркетингові матеріали, відстежуйте їх ефективність і залучення в режимі реального часу за допомогою Paperflite.
Hubilo
hubilo.com
Створюйте кращі заходи, які принесуть реальний дохід. Кожна подія — це можливість збільшити дохід — незалежно від того, де вона відбувається. Пріоритезуйте конвеєр з єдиної платформи з вебінарами, переглядами, демонстраціями, конференціями та особистими подіями, які перетворюють.