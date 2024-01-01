Outbuild

Outbuild

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Вебсайт: outbuild.com

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SaaS для більш ефективного планування та планування будівельних проектів. Єдина платформа, яка дозволяє вам створювати та об’єднувати ваш головний графік, перспективний план і тижневі плани в одному, щоб покращити робочий процес планування на місці та виконувати проекти вчасно та в рамках бюджету.
Категорії:
Productivity
Програмне забезпечення для управління проектами

Вебсайт: outbuild.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Outbuild». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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