Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Outbuild» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

SaaS для більш ефективного планування та планування будівельних проектів. Єдина платформа, яка дозволяє вам створювати та об’єднувати ваш головний графік, перспективний план і тижневі плани в одному, щоб покращити робочий процес планування на місці та виконувати проекти вчасно та в рамках бюджету.

Вебсайт: outbuild.com

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