Альтернативи - OurSails

Coda

coda.io

Coda — це хмарний редактор документів, заснований Шиширом Мехротрою та Алексом ДеНьюї. Офіси розташовані в Белв’ю, Сан-Франциско та Маунтін-В’ю. Перша версія програмного забезпечення 1.0 була запущена в травні 2019 року. Раніше більше чотирьох років вона була в закритій бета-версії. Coda надає функц...