Альтернативи - Orion

Verizon

Verizon

verizon.com

Verizon — американський оператор бездротової мережі, який раніше діяв як окремий підрозділ Verizon Communications під назвою Verizon Wireless.

Voxer

Voxer

voxer.com

Voxer – це компанія з розробки мобільних додатків із Сан-Франциско, відома своєю безкоштовною програмою Voxer Walkie Talkie для смартфонів. Заснована Томом Кетісом і Метом Ренні, Voxer Walkie Talkie є водночас живою системою «натисніть і говори» та системою голосових повідомлень. Повідомлення на Vo...

Zello

Zello

zello.com

Zello — це провідна програма для обміну голосовими повідомленнями «Натисни і говори» для команд і компаній у всьому світі, яка перетворює пристрої iOS, Android і Windows на рації, які також записують повідомлення, відстежують місцезнаходження та надсилають екстрені сповіщення. Адміністратори обліков...

Yac

Yac

yac.com

Yac — це швидкий і простий спосіб асинхронної співпраці зі своєю командою у вільний час. Замініть цілі зустрічі та швидше діліться інформацією за допомогою однієї голосової нотатки або показу екрана з багатим контекстом і відновіть свій день.

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