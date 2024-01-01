Альтернативи - Orion
Verizon
verizon.com
Verizon — американський оператор бездротової мережі, який раніше діяв як окремий підрозділ Verizon Communications під назвою Verizon Wireless.
Voxer
voxer.com
Voxer – це компанія з розробки мобільних додатків із Сан-Франциско, відома своєю безкоштовною програмою Voxer Walkie Talkie для смартфонів. Заснована Томом Кетісом і Метом Ренні, Voxer Walkie Talkie є водночас живою системою «натисніть і говори» та системою голосових повідомлень. Повідомлення на Vo...
Zello
zello.com
Zello — це провідна програма для обміну голосовими повідомленнями «Натисни і говори» для команд і компаній у всьому світі, яка перетворює пристрої iOS, Android і Windows на рації, які також записують повідомлення, відстежують місцезнаходження та надсилають екстрені сповіщення. Адміністратори обліков...
Yac
yac.com
Yac — це швидкий і простий спосіб асинхронної співпраці зі своєю командою у вільний час. Замініть цілі зустрічі та швидше діліться інформацією за допомогою однієї голосової нотатки або показу екрана з багатим контекстом і відновіть свій день.