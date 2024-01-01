Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Original Software» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Сотні компаній довіряють нашій корпоративній платформі тестування, яка знижує ризик помилок і невдалих оновлень і економить до 60% часу, витраченого на тестування. Зробіть крок у майбутнє з єдиною потужною платформою для керування, збору та автоматизації тестування в системі ERP і всьому наборі технологій. Локальний, хмарний, спеціальний додаток або зелений екран – він тестує будь-який із них.

Вебсайт: originalsoftware.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Original Software». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.