Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «東方日報 HongKong» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Oriental Daily — традиційна китайська газета, що видається в Гонконзі. Вона має найбільший тираж серед усіх газет кантонською мовою в Гонконзі.

Вебсайт: orientaldaily.on.cc

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «東方日報 HongKong». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.