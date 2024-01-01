Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Orderli» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Orderli — це замовлення за столом для барів і пабів у Європі. Orderli працює без завантаження програми, гості можуть сканувати QR-код на столі, переглядати меню та замовляти те, що вони хочуть.

Вебсайт: orderli.com

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