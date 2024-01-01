orderbird

orderbird

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: orderbird.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «orderbird» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Нехай ваша гостинність злетить! З нашою POS-системою ви досягнете успіху, заощадите час і гроші та зменшите стрес. Досвід Orderbird у Німеччині, Австрії, Швейцарії, Великій Британії, Ірландії та Франції.
Категорії:
Business
Ресторанні POS системи

Вебсайт: orderbird.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «orderbird». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Square

Square

squareup.com

Toast POS

Toast POS

pos.toasttab.com

Lightspeed

Lightspeed

lightspeedhq.com

Clover

Clover

clover.com

TouchBistro

TouchBistro

touchbistro.com

SpotOn

SpotOn

spoton.com

Rezku POS

Rezku POS

rezku.com

PosEase

PosEase

posease.com

POSApt

POSApt

posapt.au

IVEPOS

IVEPOS

ivepos.com

Elementary POS

Elementary POS

elementarypos.com

SALIDO

SALIDO

salido.com

Вам також може сподобатися

Siteimprove

Siteimprove

siteimprove.com

Kayak

Kayak

kayak.com

GoReminders

GoReminders

goreminders.com

POSApt

POSApt

posapt.au

LanguageCourse

LanguageCourse

languagecourse.net

TouchBistro

TouchBistro

touchbistro.com

Procys

Procys

procys.com

Chargehound

Chargehound

chargehound.com

GoCardless

GoCardless

gocardless.com

Hargreaves Lansdown

Hargreaves Lansdown

hl.co.uk

IC Project

IC Project

icproject.com

Xola

Xola

xola.com

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності