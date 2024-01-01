OrdaSoft — компанія з веб-дизайну та веб-розробки, яка спеціалізується на створенні веб-сайтів за допомогою популярних платформ CMS, таких як Joomla, Drupal і WordPress. С OrdaSoft була заснована більше 10 років тому і має великий досвід роботи в галузі веб-дизайну та розробки. Вони створили понад 120 шаблонів Joomla, 35 тем WordPress і 30 тем Drupal. Вони пропонують широкий вибір шаблонів веб-сайтів і тем для різних галузей промисловості та варіантів використання, включаючи бізнес, нерухомість, автомобілебудування, ведення блогів тощо. Багато з цих шаблонів доступні як безкоштовно, так і в преміум-версіях. Окрім шаблонів, OrdaSoft також розробляє та продає розширення та плагіни Joomla, які додають різноманітні функції до веб-сайтів, наприклад керування транспортними засобами, управління нерухомістю, бібліотеки бронювання тощо. Компанія надає професійні послуги веб-розробки та підтримку, щоб допомогти клієнтам створити та підтримувати їхні веб-сайти. У них є команда досвідчених розробників і дизайнерів. OrdaSoft зосереджується на створенні адаптивних, зручних для мобільних пристроїв і настроюваних рішень для веб-сайтів, які відповідають потребам різних компаній і організацій. Вони мають активну онлайн-спільноту та форум, де клієнти можуть отримати підтримку, надати відгук і обговорити теми веб-розробки.

Вебсайт: ordasoft.com

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