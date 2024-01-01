Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Optiwe» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Optiwe — найкраща мультиагентна та багатоканальна система WhatsApp CRM для обслуговування клієнтів у WhatsApp, Instagram, Facebook і на вашому веб-сайті. Optiwe — це платформа обміну повідомленнями на базі штучного інтелекту, яка допомагає компаніям збільшити продажі та автоматизувати обслуговування клієнтів у кількох каналах, включаючи WhatsApp та Instagram. Його настроювані чат-боти, багатоагентна підтримка та інструменти аналітики дозволяють компаніям надавати персоналізований, ефективний і керований даними досвід для своїх клієнтів у таких галузях, як електронна комерція, нерухомість, автомобілебудування, туризм тощо.

Вебсайт: optiwe.com

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