Optiwe

Optiwe

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Вебсайт: optiwe.com

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Optiwe — найкраща мультиагентна та багатоканальна система WhatsApp CRM для обслуговування клієнтів у WhatsApp, Instagram, Facebook і на вашому веб-сайті. Optiwe — це платформа обміну повідомленнями на базі штучного інтелекту, яка допомагає компаніям збільшити продажі та автоматизувати обслуговування клієнтів у кількох каналах, включаючи WhatsApp та Instagram. Його настроювані чат-боти, багатоагентна підтримка та інструменти аналітики дозволяють компаніям надавати персоналізований, ефективний і керований даними досвід для своїх клієнтів у таких галузях, як електронна комерція, нерухомість, автомобілебудування, туризм тощо.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для чат-ботів

Вебсайт: optiwe.com

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Альтернативи

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Podium

Podium

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Verizon

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