Альтернативи - OptinMonster
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo — це маркетингова платформа електронної пошти, створена для онлайн-бізнесу з потужною автоматизацією маркетингу електронною поштою та SMS.
Duda
duda.co
Створюйте та продавайте веб-сайти з високою кількістю конверсій за допомогою Duda Professional Website Builder. Розпочніть безкоштовну пробну версію вже сьогодні.
Instapage
instapage.com
Перетворіть кліки оголошень на конверсії за допомогою єдиної платформи цільових сторінок, призначеної для створення, персоналізації та оптимізації цільових сторінок після кліків у масштабі.
Campaign Monitor
createsend.com
Досягніть результатів за допомогою незабутнього електронного маркетингу. Зв’язатися зі своєю аудиторією ніколи не було простіше за допомогою простих інструментів електронного маркетингу та автоматизації Campaign Monitor.
Emma
myemma.com
Легкий, працювати з вами, по суті ваш найкращий друг маркетинг електронною поштою. Найкращі друзі полегшують стосунки. Вони підбадьорюють вас і з’являються у важкі часи. І саме це робить Емма — для вашої електронної пошти.
Customer.io
customer.io
Запускайте електронну пошту, push-повідомлення, SMS, веб-перехоплення тощо за допомогою Customer.io. Отримайте контроль над поведінковими даними, щоб персоналізувати спілкування з клієнтами та стимулювати залучення. Почніть безкоштовно.
Omnisend
omnisend.com
Електронний маркетинг електронної комерції, автоматичні електронні листи та SMS – перейдіть на Omnisend і збільште продажі, не збільшуючи навантаження.
MoEngage
moengage.com
MoEngage — це комплексне рішення, що складається з потужної аналітики клієнтів, автоматизованого міжканального залучення та персоналізації на основі ШІ.
Litmus
litmus.com
Litmus допомагає маркетологам електронної пошти працювати ефективніше, виявляти дорогі помилки та прискорювати ефективність кампаній.
SALESmanago
salesmanago.com
Єдиний безкодовий CDXP на основі штучного інтелекту з власно створеними та інтегрованими гіперперсоналізованими маркетинговими каналами.
Mutiny
mutinyhq.com
ПЕРЕТВОРІТЬ СВІЙ ВЕБ-САЙТ НА КАНАЛ ДОХОДІВ №1. 95% ваших веб-відвідувачів не здійснять конверсію на вашому загальному веб-сайті. Mutiny спрощує націлювання та конверсію більшої кількості B2B-покупців на вашому сайті без персоналізації веб-коду.
Contlo
contlo.com
Привітайтеся з автономним генеративним маркетингом. Contlo — це маркетингова платформа нового покоління, створена для першого світу ШІ. Завдяки моделі ШІ вашого бренду та автономним агентам ШІ.
Listrak
listrak.com
Listrak забезпечує результати. Єдина інтегрована платформа цифрового маркетингу, якій довіряють понад 1000 провідних роздрібних торговців і брендів для електронної пошти, маркетингу текстових повідомлень, ідентифікації, поведінкових тригерів і міжканальної оркестровки.
Iterable
iterable.com
Спілкуйтеся зі своїми клієнтами так, ніби ви їх насправді знаєте. Iterable — це міжканальна маркетингова платформа, яка забезпечує уніфікований досвід клієнтів і дає вам змогу створювати, оптимізувати та вимірювати кожну взаємодію на всьому шляху клієнта.
dotdigital
dotdigital.com
Подивіться, як універсальна платформа від dotdigital дозволяє створювати автоматизовані маркетингові засоби для залучення ваших контактів за допомогою електронної пошти, SMS, соціальних мереж, push-повідомлень і цільових сторінок.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore — це технологія роздрібного маркетингу, яка переосмислює те, як роздрібні продавці спілкуються зі своїми клієнтами за допомогою електронного маркетингу та персоналізації веб-сайту. Замовте безкоштовну демонстрацію вже сьогодні!
Appcues
appcues.com
Реєстрація користувачів – це лише початок. Appcues дає змогу командам, які керують продуктами, вимірювати й покращувати впровадження продукту — без розробника. Щоб почати, створіть безкоштовний обліковий запис.
AB Tasty
abtasty.com
AB Tasty — швидкозростаючий постачальник рішень для експериментів, персоналізації та керування функціями на базі штучного інтелекту, що допомагає підприємствам швидко отримувати дохід.
Regie.ai
regie.ai
З’явилася повністю персоналізована система продажів. За допомогою Regie.ai надсилайте релевантні повідомлення про продажі за лічені секунди.
Bloomreach
bloomreach.com
Платформа цифрового досвіду, створена для комерції. Рішення Bloomreach поєднують у собі потужність уніфікованих даних про клієнта та продукт зі швидкістю та масштабом штучного інтелекту та передбачуваним рішенням, тож ви можете надавати чарівні враження, які перетворюються на будь-який канал і в кож...
Maropost
maropost.com
Маркетинг електронною поштою, SMS, мобільний зв’язок, подорожі та електронна комерція – усі інструменти для масштабування та спрощення підключення, маркетингу та продажу своїм клієнтам!
Lavender
lavender.ai
Lavender допомагає тисячам продавців у всьому світі швидше писати кращі електронні листи, отримуючи більше позитивних відповідей за менший час. Оцінка 4,9/5 на G2.
Luna.ai
luna.ai
Знаходьте ідеальних потенційних клієнтів, надсилайте приголомшливі електронні листи. Прагнете розширюватися швидше, ніж лише за допомогою особистих зв’язків, без клопоту з пошуком потенційних клієнтів, що забирає багато часу? Штучний інтелект Luna революційно змінює спосіб пошуку потенційних клієн...
Moosend
moosend.com
Найпростіше програмне забезпечення для електронного маркетингу та автоматизації. Moosend — це найпростіше та найсучасніше рішення для маркетингу електронною поштою та автоматизації, що сприяє зростанню реального доходу.
Insider
useinsider.com
Одна платформа для індивідуального, міжканального досвіду клієнтів. Insider об’єднує дані між каналами, прогнозує майбутню поведінку за допомогою штучного інтелекту та індивідуалізує досвід на одній платформі з найшвидшим часом окупності.
SiteSpect
sitespect.com
SiteSpect — це рішення для A/B-тестування та оптимізації, за допомогою якого ви можете A/B-тестувати свої ідеї, знаходити статистику та персоналізувати весь шлях клієнта.
Coveo
coveo.com
Coveo – це корпоративне програмне забезпечення як послуга (SaaS), розташоване в Квебеку, яке пропонує хмарну платформу для інтелектуального цифрового досвіду та спеціальне програмне забезпечення, створене на цій платформі. Coveo Relevance Cloud™ використовує технології пошуку, аналітики та машинного...
VWO
vwo.com
VWO — це провідний на ринку інструмент тестування A/B, який компанії, що швидко розвиваються, використовують для експериментів і оптимізації коефіцієнта конверсії.
FoxMetrics
foxmetrics.com
FoxMetrics is a marketing analytics and personalization software. It puts powerful conversion tools right at your fingertips. With the ability to collect detailed user data and profiles, segment the data, and trigger personalized messages across a number of channels (via built-in widgets), FoxMetric...
HYPERISE
hyperise.com
Hyperise is a SaaS toolkit, that enables image/website/video personalisation. This has been proven to significantly increase engagement and conversions in outreach campaigns. The brain processes images so quickly (60,000 quicker than text), when we include personalization in images, they trigger a ...
Webeo
webeo.com
At Webeo, we’re obsessed with maximizing conversions and helping each of our customers to recognize that every visitor presents a serious revenue opportunity. We are committed to ensuring our customers are at the leading edge of website personalization. So, what exactly does this mean? Webeo is the ...
Crossing Minds
crossingminds.com
Crossing Minds is the smartest platform powering perceptive recommendations that drive online discovery and engagement. Founded and led by world-renowned AI pioneers and powered by the latest advances in deep learning, Crossing Minds instantly delivers precise, session-based recommendations that don...
Dynamic Yield
dynamicyield.com
Dynamic Yield, a Mastercard company, helps businesses across industries deliver digital customer experiences that are personalized, optimized, and synchronized. With Dynamic Yield, marketers, product managers, developers, and digital teams can algorithmically match content, products, and offers to e...
Horizon
gethorizon.net
Horizon is a market validation software that helps businesses test their product ideas before starting development. Horizon fully integrates landing pages and ad campaigns and analyzes all data to evaluate the actual customer demand and behaviour of your product. Horizon also offers strategy and des...
FocusGroupIt
focusgroupit.com
FocusGroupIt is an easy, fast and low cost (free) way to gather qualitative feedback online. In order to make the best decisions possible, organizations should be using both quantitative (surveys) and qualitative (focus group) methods. There are many great choices available for capturing quantitativ...
Synerise
synerise.com
Платформа автоматизації та керування взаємодією в реальному часі на основі ШІ. Synerise поєднує сучасний збір даних, методи обробки та аналітику з виконанням бізнес-сценаріїв на основі ШІ. Synerise використовує AI, щоб повністю змінити сучасний підхід до управління даними. Комплексна екосистема нада...
AiTrillion
aitrillion.com
Відчуйте автоматизацію маркетингу на основі дієвого штучного інтелекту – отримайте AiTrillion! AiTrillion — це перша в історії підтримка штучного інтелекту на основі SaaS — комплексна маркетингова платформа для продавців електронної комерції. Це 11+ каналів залучення клієнтів, інтегрованих із аналіт...
AddShoppers
addshoppers.com
Наше бачення AddShoppers — бути надійною платформою цифрової комерції для брендів і покупців; відомий тим, що створює чудові враження, які економлять час і гроші. Наш продукт, SafeOpt, використовує мережу з понад 175 мільйонів покупців, дозволяючи брендам надсилати в 3-5 разів більше електронних лис...
Actito
actito.com
Actito — компанія з автоматизації маркетингу SaaS, заснована в 2000 році. Тоді троє засновників хотіли подолати прірву між брендами та споживачами. Тому вони почали створювати програмне забезпечення, яке зараз подобається маркетологам. З Actito ви можете персоналізувати свою взаємодію з сотнями, тис...
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
Raptor Services є провідним постачальником платформ персоналізації та даних клієнтів. Наші рішення дозволяють брендам розпізнавати поведінку користувачів у різних каналах, пропонувати персоналізовані рекомендації та активувати дані в усіх каналах нашої платформи даних клієнтів. Сотні амбітних бренді...
Dialog Insight
app.dialoginsight.com
Dialog Insight — це платформа для залучення клієнтів, яка дозволяє компаніям створювати більше точок взаємодії з клієнтами та зміцнювати лояльність до бренду за допомогою автоматизації персоналізації. Платформа містить низку інструментів для створення та розгортання кампаній, а також можливості анал...
Magnews
magnews.it
Magnews — це комплексне рішення для керування процесом клієнта та підвищення цінності клієнта, від загального визначення стратегії до окремих заходів і виконання кампанії, що переходить від дизайну шляху до безперервного циклу вимірювання та вдосконалення. Magnews дає змогу командам маркетингу та пр...
Webtrends Optimize
webtrends-optimize.com
Ми допомагаємо компаніям збільшити кількість онлайн-конверсій, дозволяючи експериментувати без обмежень. Завдяки нашому простому підходу та провідним на ринку технологіям ми вдосконалюємо цифровий досвід, завжди зосереджуючись на клієнті. Наша технологія була створена в 2000 році, це перше рішення д...
Kameleoon
kameleoon.com
Kameleoon дозволяє брендам покращувати свої продукти та цифрову взаємодію, забезпечуючи унікальне рішення для оптимізації, яке поєднує в собі веб-експерименти, експерименти з функціями та функції персоналізації на основі штучного інтелекту в рамках єдиної згуртованої платформи, задовольняючи потреби...
WebEngage
webengage.com
WebEngage — це повноцінна ОС для утримання, яка спрощує залучення клієнтів для понад 800 брендів у всьому світі. Платформа дозволяє компаніям будувати персоналізовані та змістовні стосунки зі своїми користувачами через різні цифрові канали. Завдяки повному набору інструментів і рішень WebEngage дає ...
Monetate
monetate.com
Monetate дає змогу маркетологам зробити так, щоб клієнти відчували, що їх розуміють і цінують на індивідуальному рівні. Monetate дає брендам змогу створювати повністю інтегровану стратегію персоналізації. Архітектура, орієнтована на продуктивність, забезпечує відомий простий у користуванні інтерфейс...
Yieldify
yieldify.com
Отримайте більше прибутку від аудиторії на сайті. Yieldify — це власна платформа персоналізації для глобальних брендів. Залучайте клієнтів за допомогою спеціального вмісту на сайті, від перегляду до оформлення замовлення – і підвищуйте продуктивність.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Платформа Netcore Cloud Customer Engagement & Experience (раніше відома як Netcore Smartech) — це універсальна платформа для зростання, яка дає змогу маркетологам, менеджерам із розвитку та менеджерам із продуктів вести ефективні розмови з клієнтами через різні точки взаємодії. Завдяки потужності AI...
Lexer
lexer.io
Платформа Lexer Customer Data and Experience Platform (CDXP) служить вашим комплексним центром для маркетингу, продажів і обслуговування клієнтів, що керується розумінням. Завдяки розширеному перегляду єдиного клієнта, який підтримується в режимі реального часу та доступний на всіх платформах, ви мо...
Solitics
solitics.com
Solitics — це інноваційна платформа для залучення клієнтів, яка спеціалізується на активації відвідувачів, залученні клієнтів і найсучаснішому пакеті аналітики. Платформа дозволяє брендам B2C автоматизувати, персоналізувати та повністю керувати життєвим циклом своїх клієнтів, реалізуючи найамбітніші...
Outgrow
outgrow.co
Outgrow дозволяє вам краще залучати, кваліфікувати та залучати потенційних клієнтів, спрощуючи створення персоналізованих тестів, калькуляторів, оцінок, конкурсів, форм/опитувань, рекомендацій, опитувань і чат-ботів. Не потрібні розробники чи дизайнери! Outgrow має безліч шаблонів дизайну, які повні...
Visitor Queue
visitorqueue.com
Visitor Queue — це програмне забезпечення для створення потенційних клієнтів і персоналізації веб-сайтів для B2B, яке має на меті надати вашій команді продажів уявлення про відвідувачів вашого веб-сайту, водночас забезпечуючи їм унікальний веб-сайт. За допомогою наших послуг із створення потенційних...
Hushly
hushly.com
Hushly — це хмара конверсії «все в одному», розроблена для покращення взаємодії з покупцями та збільшення конверсій для маркетологів B2B. Наша система взаємодії включає різноманітні інструменти та можливості, такі як персоналізація веб-сайту, персоналізація вмісту, конструктор цільової сторінки та п...
Recotap
recotap.com
Recotap — це платформа ABM нового покоління на базі штучного інтелекту, яка допомагає маркетологам B2B проводити масштабні цільові та персоналізовані кампанії залучення на основі облікових записів. Recotap найкраще підходить для стартапів, що розвиваються, і підприємств, які прагнуть покращити свою ...
Autobound
autobound.ai
Дослідження потенційного клієнта та написання персоналізованого, продуманого електронного листа не займає 20 хвилин. Autobound збільшує частоту відповідей на електронні листи, генеруючи персоналізовані, релевантні листи про продаж за допомогою ШІ.
Geo Targetly
geotargetly.com
Географічне націлювання на відвідувачів вашого сайту за допомогою наших інструментів географічного націлювання. Перенаправляйте відвідувачів або показуйте вміст за країною, штатом і містом, використовуючи їх геолокацію IP.
Ortto
ortto.com
Зрозумійте своїх клієнтів і запустіть повну стратегію на основі даних за допомогою Ortto's all in one CRM, Email і Marketing Platform.
Intellimize
intellimize.com
Персоналізація 1:1 у кожній точці взаємодії. Зробіть так, щоб кожен маркетинговий долар рахувався за допомогою динамічної оптимізації веб-сайту.
Justuno
justuno.com
Створюйте персоналізовані веб-сайти, які перетворюють. Перетворюйте більше трафіку веб-сайту на клієнтів за допомогою обміну повідомленнями 1:1 у кожній точці взаємодії. Найшвидший спосіб збільшити продажі, знизити витрати та досягти своїх цілей.
Proof Pulse
useproof.com
Proof дозволяє вам легко персоналізувати свій веб-сайт для кожного відвідувача, щоб збільшити кількість конверсій. Дізнайтеся, як ваша B2B компанія використовує Proof для збільшення потенційних клієнтів, демонстрацій і продажів.