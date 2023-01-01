Альтернативи - OptinMonster

AddShoppers

addshoppers.com

Наше бачення AddShoppers — бути надійною платформою цифрової комерції для брендів і покупців; відомий тим, що створює чудові враження, які економлять час і гроші. Наш продукт, SafeOpt, використовує мережу з понад 175 мільйонів покупців, дозволяючи брендам надсилати в 3-5 разів більше електронних лис...