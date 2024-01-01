Optily

Optily

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Вебсайт: optily.co

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Optily — це платформа, яка спеціалізується на оптимізації та конвертації зображень для веб-сайтів, що працюють на основі Webflow. Деякі ключові моменти щодо Optily включають: * Автоматична оптимізація зображень: Optily підключається безпосередньо до веб-сайту користувача Webflow і автоматично стискає й оптимізує зображення в Webflow CMS, зменшуючи розміри файлів до 80% без втрати якості. * Перетворення WebP: Optily може автоматично конвертувати зображення JPG і PNG у формат WebP, який є більш ефективним сучасним форматом зображень, який забезпечує подальше зменшення розміру файлу. * Розширена підтримка полів: Optily може оптимізувати зображення в різних полях Webflow CMS, включаючи поля зображень, поля галереї, поля форматованого тексту та зображення продуктів електронної комерції. * Повна інтеграція: платформа інтегрується безпосередньо з Webflow через автентифікацію, що дозволяє користувачам керувати оптимізацією зображень безпосередньо з панелі інструментів Webflow. * Резервне копіювання та відновлення: Optily надає можливість створювати резервні копії зображень перед оптимізацією та відновлювати їх за потреби, гарантуючи повний контроль дизайнерів і розробників. * Довіряють понад 3500 компаній: згідно з веб-сайтом, Optily використовують понад 3500 компаній Webflow для оптимізації зображень на своїх веб-сайтах і підвищення продуктивності. Платформа пропонує модель платної підписки від 29,99 доларів США на місяць за 1000 кредитів на зображення, що робить її доступною як для окремих творців, так і для агентств, які працюють із сайтами Webflow. Optily позиціонує себе як спеціальне рішення для оптимізації зображень Webflow, що допомагає користувачам розкрити весь потенціал їхніх веб-сайтів Webflow завдяки швидшому завантаженню та покращенню взаємодії з користувачем.

Вебсайт: optily.co

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