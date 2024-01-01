Альтернативи - OpSense
Verizon
verizon.com
Verizon — американський оператор бездротової мережі, який раніше діяв як окремий підрозділ Verizon Communications під назвою Verizon Wireless.
Roambee
roambee.com
Roambee пропонує перевірено кращу видимість ланцюга постачання на вимогу для своєчасної, повної доставки вантажів і активів у будь-яку точку світу. Понад 300 підприємств покращують взаємодію з клієнтами, рівень обслуговування, якість продукції, грошові цикли, ефективність бізнесу та сталість за допо...
KABOB
kabob.io
Kabob Retail Cloud — це комплексна технологічна платформа роздрібної торгівлі, призначена для підтримки мережевих магазинів і брендів. Платформа надає набір основних і додаткових програм, щоб допомогти компаніям автоматизувати та оптимізувати різні аспекти своєї діяльності. Основні програми, які пр...
Zippin
getzippin.com
Zippin розробив технологію без каси наступного покоління, яка дозволяє роздрібним торговцям швидко розгортати безпроблемні покупки у своїх магазинах. Запатентований підхід Zippin використовує штучний інтелект, машинне навчання та технологію злиття сенсорів, щоб створити найкращу взаємодію з спожива...