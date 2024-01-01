Альтернативи - OpSense

KABOB

kabob.io

Kabob Retail Cloud — це комплексна технологічна платформа роздрібної торгівлі, призначена для підтримки мережевих магазинів і брендів. Платформа надає набір основних і додаткових програм, щоб допомогти компаніям автоматизувати та оптимізувати різні аспекти своєї діяльності. Основні програми, які пр...