OpSense

OpSense

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Вебсайт: opsense.com

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OpSense — це платформа Інтернету речей (IoT), створена для моніторингу безпечності харчових продуктів і якості в галузях роздрібної торгівлі та громадського харчування. Платформа OpSense відстежує температуру, вологість, відкриті двері, умови HVAC тощо. OpSense допомагає запобігти втраті запасів, підвищити ефективність охолодження, підвищити продуктивність операцій, установ, обладнання та робочої сили. Система також надає контрольні списки керування завданнями, настроювані сповіщення та звіти. OpSense розроблено для швидкого повернення інвестицій, надаючи корисну інформацію, яка підтримує негайне вирішення проблем.
Категорії:
Business
Роздрібне програмне забезпечення IoT

Вебсайт: opsense.com

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