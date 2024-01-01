Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Opkit» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Ніколи більше не беріть трубку. Opkit використовує штучний інтелект для автоматизації звичайних телефонних дзвінків для медичних установ, компаній телемедицини та інших провідних постачальників медичних послуг, усуваючи ручну роботу та людські помилки.

Вебсайт: opkit.co

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