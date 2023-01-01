Альтернативи - OpenStreetMaps
Google Maps
google.com
Карти Google – це сервіс веб-карт, розроблений Google. Він пропонує супутникові зображення, аерофотозйомку, карти вулиць, 360° інтерактивні панорамні види вулиць (Перегляд вулиць), стан дорожнього руху в реальному часі та планування маршруту для подорожей пішки, автомобіля, велосипеда та повітря (бе...
Waze
waze.com
Waze (Іврит: ווייז, ; раніше FreeMap Israel) — програма GPS-навігації, що належить Google. Він працює на смартфонах і планшетах, які підтримують GPS. Він надає покрокову навігаційну інформацію та інформацію про час подорожі та маршрут, надані користувачем, одночасно завантажуючи інформацію, що зале...
Yandex Maps
yandex.com
Яндекс.Карти допоможуть вам знайти пункт призначення, навіть якщо ви не знаєте точної адреси — прокладіть маршрут громадським транспортом, автомобілем або пішки.
네이버 지도
map.naver.com
Пошук простору. Поєднання життя. Відкрийте для себе нову карту, яка об’єднує інформацію про всі простори, включаючи місцезнаходження, автобуси, метро та дороги, за допомогою єдиного пошуку. Карти Naver
百度地图
map.baidu.com
Переглядайте карти, шукайте місця, перевіряйте маршрути руху автобусів, перевіряйте стан дорожнього руху в реальному часі, свій путівник і помічника. Забезпечує перегляд карти ліній метро, запит щодо розкладу автобусів і точну інформацію про вартість проїзду та час. Baidu Maps (Baidu Maps) — це р...
HERE WeGo
here.com
ТУТ WeGo - Карти - Маршрути - Напрямки - Усі шляхи від A до B в одному
Qwant Maps
qwant.com
Картографічний сервіс, який знаходить правильні адреси та веде вас, не відстежуючи вас.
腾讯地图
map.qq.com
Він надає численні послуги, такі як перегляд карт, запит адреси, пошук об’єктів інтересу, автобусний трансфер, навігація за кермом, автобусний маршрут і запит на сайт у понад 400 містах по всій країні. Tencent Maps — це настільна та веб-картографічна програма та технологія, надані Tencent, що пропо...
Petal Maps
petalmaps.com
Petal Maps — це картографічний сервіс на базі TomTom, який Huawei надає для пристроїв з операційною системою HarmonyOS, Android та iOS. Він пропонує супутникові зображення, аерофотозйомку, 3D-перегляд навколишнього середовища, покрокову навігацію, проекційний дисплей і планування маршруту для подоро...