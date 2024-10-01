Альтернативи - OpenSesame
Physics Wallah
physicswallah.live
Physics is Love.12th IIT JEE & NEET підготовка. Заняття в прямому ефірі, відеолекції, тести, конспекти лекцій, тематичні завдання з найкращими запитаннями, динамічні вправи та багато іншого.
Coursera
coursera.org
Coursera — це всесвітня платформа онлайн-навчання, заснована в 2012 році професорами інформатики Стенфордського університету Ендрю Нґ і Дафною Коллер, яка пропонує масові відкриті онлайн-курси (MOOC), спеціалізації, ступені, професійні курси та курси Mastertrack. Coursera співпрацює з університетам...
Duolingo
duolingo.com
Duolingo (D(Y)OO-oh-LING-goh) — це американська платформа, яка включає веб-сайт для вивчення мови та мобільний додаток, а також цифровий екзамен на знання мови. Компанія використовує модель freemium; додаток і веб-сайт доступні безкоштовно, хоча Duolingo також пропонує преміальний сервіс за окрему п...
Testbook
testbook.com
Ласкаво просимо на Testbook.com – сайт підготовки до іспитів, якому найбільше довіряють, для конкурсних іспитів. Підготуйтеся до таких іспитів, як банківська справа, SSC, залізниця, GATE, UPSC, за допомогою понад 26000 пробних тестів і онлайн-коучингу.
edX
edx.org
Отримайте доступ до 2000 безкоштовних онлайн-курсів від 140 провідних закладів світу. Отримайте нові навички та отримайте сертифікат про закінчення. Приєднуйтесь сьогодні.
Khan Academy
khanacademy.org
Академія Хана — американська некомерційна освітня організація, створена Салманом Ханом у 2008 році з метою створення набору онлайн-інструментів, які допомагають навчати студентів. Організація випускає короткі уроки у вигляді відео. Його веб-сайт також містить додаткові практичні вправи та матеріали ...
LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn Learning, провідна платформа онлайн-навчання, допомагає організаціям підвищити рівень залучення учнів і розвинути навички, необхідні їм сьогодні та завтра. Завдяки понад 16 000 курсів, які викладають реальні експерти з Lynda.com, і понад 50 нових курсів, що додаються щотижня, бібліотека зав...
Scribd
scribd.com
Scribd — це американський сервіс підписки на електронні та аудіокниги, який включає мільйон найменувань. Scribd розміщує 60 мільйонів документів на своїй відкритій платформі публікації. Компанію, засновану в 2007 році Тріпом Адлером, Джаредом Фрідманом і Тихоном Бернстамом, зі штаб-квартирою в Сан-Ф...
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business допомагає компаніям залишатися конкурентоспроможними в сучасному робочому середовищі, що швидко змінюється, пропонуючи свіжий навчальний контент на вимогу через потужний ринок контенту. Наша місія полягає в тому, щоб допомогти співробітникам зробити все, що буде далі: чи то наступний ...
HackerRank
hackerrank.com
HackerRank — це платформа навичок розробників, яка допомагає компаніям оцінювати розробників програмного забезпечення на основі кваліфікації. Понад 3000+ клієнтів у всіх галузях, у тому числі 5 із 8 провідних комерційних банків США, покладаються на автоматизовану оцінку навичок HackerRank, щоб оціни...
Skillshare
skillshare.com
Skillshare – це онлайн-спільнота для навчання в Сполучених Штатах, яка надає навчальні відео. Курси не акредитовані та доступні лише за платною підпискою. Курси передусім охоплюють творчу роботу, з меншою кількістю курсів з бізнесу та підприємництва. Більшість курсів зосереджені на взаємодії, з осн...
Codecademy
codecademy.com
Вивчіть технічні навички, необхідні для роботи, яку ви хочете. Як лідери в галузі онлайн-освіти та навчання програмуванню, ми навчили понад 45 мільйонів людей за допомогою перевіреної навчальної програми та інтерактивного навчального середовища. Почніть із HTML, CSS, JavaScript, SQL, Python, Data Sc...
Programiz
programiz.pro
Programiz — це платформа, створена програмістами для програмістів, яка пропонує багатий набір ресурсів для опанування навичок програмування. Programiz, якій довіряють понад 50 мільйонів ентузіастів у всьому світі, є новатором у галузі, надаючи можливість учням досягти успіху в програмуванні. Ми це р...
Simplilearn
simplilearn.com
2 млн.+ учнів із понад 150 країн; 1500 занять щомісяця, 85% учнів повідомляють про кар’єрні переваги. Сьогодні Simplilearn є онлайн-кемпом №1 у світі для вивчення цифрових навичок. Від ролевих навчальних планів і університетських партнерських програм до безкоштовних курсів для початківців, навчання...
Brilliant
brilliant.org
Місія Brilliant полягає в тому, щоб надихати та розвивати людей для досягнення їхніх цілей у STEM – одна людина, одне запитання та одне маленьке зобов’язання навчатися одночасно. Ми даємо чудовим викладачам можливість просвітити душу математики, природничих наук та інженерії за допомогою короткого і...
DataCamp
datacamp.com
Що таке DataCamp для бізнесу? DataCamp — це платформа для вивчення даних і штучного інтелекту, співпраці за допомогою даних і залучення готових до роботи талантів. DataCamp for Business надає всю вашу організацію життєво важливих даних і навичок штучного інтелекту, незалежно від вашої початкової точ...
Busuu
busuu.com
Приєднуйтесь до глобальної спільноти з вивчення мов, проходьте мовні курси, щоб практикувати читання, письмо, аудіювання та розмову та вивчати нову мову.
BYJU'S
byjus.com
Ласкаво просимо до BYJU’S - The Learning App, найбільшої програми онлайн-навчання в Індії! Додаток, який ідеально поєднує захоплюючі відеоуроки та персоналізоване навчання, розроблений, щоб допомогти студентам практикуватися, вивчати та розуміти концепції глибоким і легким для розуміння способом.
Babbel
babbel.com
З 2017 року Babbel for Business є лідером у сфері корпоративного мовного навчання, слугуючи каталізатором розвитку мови для співробітників у різних галузях. Понад 2000 компаній у всьому світі обрали Babbel for Business як наріжний камінь своїх програм професійного розвитку, покращуючи взаєморозумінн...
Rosetta Stone
rosettastone.com
Понад 30 років нам довіряють допомагати людям у всьому світі вивчати нові мови та спілкуватися один з одним. Ми віримо, що кожна людина та кожна причина для вивчення мови заслуговує найкращого. Метод динамічного занурення Rosetta Stone і технологія аналізу мовлення TruAccent дадуть вам впевненість у...
Hack The Box
hackthebox.com
Масовий хакерський майданчик. Приєднуйтесь до спільноти хакерів, що динамічно зростає, і виведіть свої навички кібербезпеки на новий рівень завдяки найзахопливішому, гейміфікованому, практичному навчальному досвіду!
Chegg
chegg.com
Chegg, Inc., є американською освітньою технологічною компанією, розташованою в Санта-Кларі, Каліфорнія. Вона надає цифрові та фізичні підручники в оренду, рішення для підручників, онлайн-репетиторство та інші послуги для студентів. Компанію було засновано в 2005 році та почало публічно торгувати на ...
O'Reilly Learning
oreilly.com
O’Reilly слідкує за тенденціями та досягненнями в технологіях і фільтрує їх, ділячись ідеями експертів-практиків через навчальну платформу O’Reilly. Тож ви отримуєте відповіді, необхідні для вирішення складних проблем — від рядка коду до вивчення нового інструменту чи технології.
Perlego
perlego.com
З онлайн-бібліотекою академічних ресурсів і інструментів Perlego, якій довіряють студенти з усього світу.
Memrise
memrise.com
Memrise — це програма для вивчення мов, протилежна навчанню за підручниками: вона надзвичайно приємна та неймовірно ефективна. Завантажте Memrise для Android, iPhone або планшетів і почніть навчатися безкоштовно: - Виберіть понад 20 офіційних мовних курсів, створених експертами-лінгвістами. - Вивчай...
Udacity
udacity.com
Udacity, частина Accenture, є лідером на ринку трансформації талантів, змінюючи життя, бізнес і країни шляхом створення готових до роботи цифрових талантів. Усуньте прогалини в своїх талантах у таких цифрових технологіях, як AI, data science, ML, хмара, кібербезпека тощо. Створюйте готові до роботи ...
Genially
genial.ly
Genially є світовим лідером у сфері інтерактивної візуальної комунікації. Використовуйте Genially як свій універсальний онлайн-інструмент для створення приголомшливих презентацій, інтерактивних зображень, інфографіки, досьє, тестів, резюме тощо та збагачуйте їх інтерактивними й анімаційними ефектами...
Preply
preply.com
Preply Business пропонує компаніям індивідуальні онлайн-уроки з сертифікованими викладачами мови. За допомогою Preply співробітники можуть вибирати репетиторів на основі своїх конкретних потреб, навчатися за гнучким графіком і практикуватися в перервах між уроками з персоналізованими матеріалами. Ми...
Pluralsight
pluralsight.com
Що таке Pluralsight? У міру того як ваша галузь і бізнес-модель розвиваються, вам потрібне рішення для навчання, яке допоможе вам впроваджувати ключові інновації вчасно та в рамках бюджету. За допомогою нашої платформи ви можете оцінити технічні здібності своїх команд, узгодити навчання з ключовими ...
Scaler
scaler.com
Розвивайте свої навички кодування за допомогою нашого персоналізованого наставництва 1:1 експертів MAANG від Scaler Academy. Ми також пропонуємо імітаційні співбесіди та індивідуальні курси, які допоможуть вам взяти на себе відповідальність за свою кар’єру.