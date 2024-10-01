Альтернативи - OpenSesame

Rosetta Stone

rosettastone.com

Понад 30 років нам довіряють допомагати людям у всьому світі вивчати нові мови та спілкуватися один з одним. Ми віримо, що кожна людина та кожна причина для вивчення мови заслуговує найкращого. Метод динамічного занурення Rosetta Stone і технологія аналізу мовлення TruAccent дадуть вам впевненість у...