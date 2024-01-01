OpenCurriculum

OpenCurriculum

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Вебсайт: opencurriculum.org

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Плануйте захоплюючі уроки та розділи, використовуючи під рукою найкращі світові ідеї. OpenCurriculum — чудовий інструмент планування навчального плану, який допомагає швидко створювати ефективні уроки та розділи, використовуючи нашу бібліотеку високоякісних готових ідей і простий у використанні редактор.

Вебсайт: opencurriculum.org

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