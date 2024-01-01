Альтернативи - Ooma Office

Grasshopper

grasshopper.com

Звучайте професійніше та залишайтеся на зв’язку за допомогою Grasshopper, віртуальної телефонної системи, призначеної для підприємців і малого бізнесу. Grasshopper працює так само, як традиційна телефонна система, але не потребує апаратного забезпечення, а наші програми для мобільних пристроїв і нас...