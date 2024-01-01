Альтернативи - OnRamp
Zoho CRM
zoho.com
Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!
FuseBase
nimbusweb.me
Перетворіть інформаційний хаос із багатьох джерел на організоване робоче місце. Допоможіть собі або своїй команді швидше виконувати завдання з меншою кількістю повторень і зустрічей.
Softr Studio
softr.io
Softr перетворює ваші дані Airtable на красивий і потужний веб-сайт, веб-додаток або клієнтський портал. Виберіть шаблон або почніть з нуля.
Flowlu
flowlu.com
Flowlu — це універсальна платформа управління бізнесом для команд будь-якого розміру. У вас ще немає облікового запису Flowlu? Зареєструйтеся безкоштовно зараз!
SuiteDash
suitedash.com
Створіть власний клієнтський портал або доступ до клієнтського порталу за допомогою нашого безпечного програмного забезпечення для клієнтського порталу: повністю брендований вхід, інформаційна панель і сповіщення електронною поштою з White Label
Copilot
copilot.com
Copilot — це сучасний клієнтський портал для підприємств сфери послуг Надайте клієнтам єдиний досвід завдяки клієнтському порталу, який спрощує обмін повідомленнями, платежі, обмін файлами, довідкові центри, доступ до спеціальних програм тощо.
Moxo
moxo.com
Робочі простори взаємодії Moxo використовуються провідними компаніями в усьому світі, щоб оптимізувати мільйони B2B-проектів від реєстрації до керування обліковими записами.
Accelo
accelo.com
Спростіть управління проектами, утримувачами, продажами та обслуговуванням. Отримайте видимість у своїй базі даних клієнтів, покращуйте процеси та приділяйте більше часу своєму досвіду.
SuperOkay
superokay.com
SuperOkay надає вам уніфікований простий у використанні інтерфейс для обміну всіма вашими посиланнями та документами з вашими клієнтами та партнерами.
Dock
dock.us
Dock допомагає продажам, успіху клієнтів і маркетингу разом збільшувати дохід.
vcita
vcita.com
Розширюйте бізнес і надавайте чудові послуги за допомогою універсальної програми для керування бізнесом для малого бізнесу |
Onehub
onehub.com
Onehub — це веб-програма, яка надає все необхідне для легкого та безпечного обміну бізнес-інформацією та файлами з партнерами, клієнтами, колегами та постачальниками.
Planhat
planhat.com
Planhat — це красива, гнучка та потужна платформа успіху клієнтів. Customer 360, показники здоров’я, підручники, портали для клієнтів тощо.
Recapped
recapped.io
Закривайте угоди та підключайте клієнтів на 25% швидше. Миттєво створюйте спільні плани дій, які допоможуть вам швидше укладати угоди, знати, що насправді відбувається в угоді, і допомагати вашим лідерам.
GuideCX
guidecx.com
Полегшіть своє життя за допомогою нового програмного забезпечення для адаптації клієнтів, створеного GuideCX. Завдяки цьому інструменту легко керувати внутрішніми командами та оновлювати клієнтам!
Workiro
workiro.com
Програма наступного покоління, яка унікальним чином поєднує в собі можливості керування завданнями, спілкуванням і документами, включно з електронним підписом, допомагаючи вам виконувати будь-яку роботу з будь-ким кращим чином.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps об’єднує інтрамережу, комунікацію та навчання в єдину платформу, усуваючи розрив між настільними та безстільними працівниками.
Aligned
alignedup.com
Команди продажів — простіше кажучи, ALIGNED — це кімната цифрових продажів — платформа для співпраці вашої команди та ваших покупців. Це дозволяє організовувати складні угоди, підвищувати залученість покупців і скорочувати час отримання вартості. як? Aligned оптимізує всю вашу комунікацію з клієнтам...
Shape Software
setshape.com
Shape — це спеціально розроблене програмне забезпечення для автоматизації продажів і маркетингу, яке має готові функції, які можна налаштувати для будь-якого бізнесу. Простий у використанні інтерфейс розширює можливості ваших команд і об’єднує всі аспекти вашого бізнесу на одній платформі ШІ. Shape ...
VobeSoft
vobesoft.com
Змінюватися веселіше з VobeSoft. Налаштуйте бізнес-процеси та створюйте 360-градусні види за допомогою нашого модульного програмного забезпечення без коду.
Service Provider Pro
spp.co
SPP — це програмне забезпечення для керування клієнтами та виставлення рахунків для агентств із надання послуг.
Practice
practice.do
Оптимізуйте свій тренерський бізнес. Ми допомагаємо тренерам об’єднати незграбні, роз’єднані та дратівливі системи в одне просте місце.
FileInvite
fileinvite.com
Збирайте всі необхідні документи, підписи та дані на 80% швидше.
Alternative Payments
alternativepayments.io
Alternative Payments — це платіжна платформа B2B із повним набором послуг, яка спрощує й автоматизує платежі для вас і ваших клієнтів. Запропонуйте своїм клієнтам надійну та безпечну платформу для оплати рахунків-фактур за допомогою багатьох способів оплати (ACH, кредитні картки та оплата частинами)...
SuiteFiles
suitefiles.com
Створення документів, співпраця та підпис — усе в одному місці. SuiteFiles — потужне, але просте програмне забезпечення для керування документами для бухгалтерських і професійних компаній. Наші робочі процеси – це саме те, що потрібно малим і середнім компаніям, щоб розвиватися разом зі своїми клієн...
Zendo
getzendo.io
Zendo — це комплексне програмне забезпечення для оптимізації продажів послуг, від індивідуальних і виробничих до підписок. Він допомагає підприємцям і агентствам пришвидшити внутрішні процеси за допомогою автоматизації. Створюйте власні робочі процеси, автоматично генеруйте рахунки-фактури та отрима...
Clustdoc
clustdoc.com
Новий спосіб керування передпроектним етапом і робочими процесами адаптації. Запросіть третіх сторін приєднатися до вашого проекту на спеціальному порталі, розкажіть їм, що потрібно зробити, перегляньте надану інформацію разом зі своєю командою, легко підписуйте контракти та NDA та виконуйте завданн...
Clinked
clinked.com
Клієнтський портал Clinked є провідним програмним забезпеченням для співпраці в Інтернеті. Безпечний, мобільний і з можливістю налаштування. З легкістю діліться файлами, спілкуйтеся, керуйте проектами.
Ahsuite
ahsuite.com
Ahsuite дозволяє організувати спілкування з клієнтами на зручному клієнтському порталі, щоб нічого не пропустити або загубити. Він має чистий, мінімалістичний дизайн, зосереджений на роботі, яку ви хочете відобразити: інформаційні панелі, дошки Figma, слайди, відео, звіти чи будь-що інше. Якщо його ...
BrightReturn
brightreturn.com
BrightReturn пропонує комплексне рішення для автоматизації бухгалтерського обліку, підвищення ефективності, безпеки та продуктивності. Програмне забезпечення BrightReturn, спрямоване на покращення ландшафту бухгалтерського обліку, пропонує низку функцій, призначених для оптимізації робочого процесу,...