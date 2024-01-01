OneSchema

OneSchema

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Вебсайт: oneschema.co

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Вбудований імпортер CSV для SaaS. Команди продуктів і інженерів використовують OneSchema, щоб заощадити місяці часу на розробку для створення імпортера CSV. OneSchema покращує показники активації клієнтів/завершення імпорту шляхом автоматичного виправлення даних клієнтів.

Вебсайт: oneschema.co

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