Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «OneSchema» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Вбудований імпортер CSV для SaaS. Команди продуктів і інженерів використовують OneSchema, щоб заощадити місяці часу на розробку для створення імпортера CSV. OneSchema покращує показники активації клієнтів/завершення імпорту шляхом автоматичного виправлення даних клієнтів.

Вебсайт: oneschema.co

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