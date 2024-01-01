One Month

One Month

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Вебсайт: onemonth.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

One Month — це платформа прискореного навчання. One Month пропонує вам найкращі онлайн-курси програмування, розроблені спеціально для початківців. Вивчайте python, html, javascript та інші мови програмування за допомогою наших веселих онлайн-відео, курсів програмування та наставників

Вебсайт: onemonth.com

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