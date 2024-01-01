Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «One Codex» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Швидка та проста у використанні платформа для секвенування та аналізу мікробіомів. Швидко розпочайте роботу завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу та швидкому й точному аналізу. One Codex — це найбільша у світі мікробна довідкова база даних, яка може підтримувати мільйони мікробіомів та зразків інфекційних захворювань.

Вебсайт: onecodex.com

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