One Codex

One Codex

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Вебсайт: onecodex.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Швидка та проста у використанні платформа для секвенування та аналізу мікробіомів. Швидко розпочайте роботу завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу та швидкому й точному аналізу. One Codex — це найбільша у світі мікробна довідкова база даних, яка може підтримувати мільйони мікробіомів та зразків інфекційних захворювань.

Вебсайт: onecodex.com

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