OnCustomer

OnCustomer

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Вебсайт: oncustomer.asia

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OnCustomer — провідна багатоканальна комунікаційна платформа у В’єтнамі. OnCustomer — це більше, ніж інструмент живого чату. Це платформа, на якій корпорації спілкуються зі своїми клієнтами за допомогою персоналізованого контенту та широких каналів зв’язку. OnCustomer сприяє збільшенню коефіцієнта конверсії в реальному часі, стимулює зростання доходів і покращує утримання клієнтів і лояльність.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для живого чату

Вебсайт: oncustomer.asia

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Альтернативи

Zendesk

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zendesk.com

Intercom

Intercom

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Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Podium

Podium

podium.com

Rocket.Chat

Rocket.Chat

rocket.chat

Tidio

Tidio

tidio.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Zoho SalesIQ

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Chatwoot

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User.com

User.com

user.com

Kudo Koala

Kudo Koala

kudokoala.com

Indicative

Indicative

indicative.com

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