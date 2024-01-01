Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «OnCustomer» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

OnCustomer — провідна багатоканальна комунікаційна платформа у В’єтнамі. OnCustomer — це більше, ніж інструмент живого чату. Це платформа, на якій корпорації спілкуються зі своїми клієнтами за допомогою персоналізованого контенту та широких каналів зв’язку. OnCustomer сприяє збільшенню коефіцієнта конверсії в реальному часі, стимулює зростання доходів і покращує утримання клієнтів і лояльність.

Вебсайт: oncustomer.asia

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