Once Upon a Bot — це інструмент на основі штучного інтелекту, який дозволяє користувачам створювати дитячі історії з нуля. Платформа поєднує дві найсучасніші моделі штучного інтелекту, GPT-3 і Stable Diffusion, щоб генерувати історії, які є одночасно унікальними та адаптованими до вподобань користувача. Користувачі можуть завантажувати свої фотографії, щоб бути представленими у своїх історіях, а також можуть вибирати рівень читання та мову своїх творів. Once Upon a Bot підходить для різного віку та є чудовим способом для дітей покращити свої навички читання, розважаючись, створюючи фантастичні історії. Платформа дозволяє користувачам редагувати, експортувати та ділитися своїми історіями, а також пропонує функцію диктора, щоб користувачі могли слухати свої історії, коли вони читаються вголос.

Вебсайт: onceuponabot.com

