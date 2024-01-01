Once Upon a Bot

Once Upon a Bot

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Вебсайт: onceuponabot.com

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Once Upon a Bot — це інструмент на основі штучного інтелекту, який дозволяє користувачам створювати дитячі історії з нуля. Платформа поєднує дві найсучасніші моделі штучного інтелекту, GPT-3 і Stable Diffusion, щоб генерувати історії, які є одночасно унікальними та адаптованими до вподобань користувача. Користувачі можуть завантажувати свої фотографії, щоб бути представленими у своїх історіях, а також можуть вибирати рівень читання та мову своїх творів. Once Upon a Bot підходить для різного віку та є чудовим способом для дітей покращити свої навички читання, розважаючись, створюючи фантастичні історії. Платформа дозволяє користувачам редагувати, експортувати та ділитися своїми історіями, а також пропонує функцію диктора, щоб користувачі могли слухати свої історії, коли вони читаються вголос.

Вебсайт: onceuponabot.com

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