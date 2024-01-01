Плагін Portrait AI Picture Retouching Plugin від ON1 — це потужний інструмент, який використовує машинне навчання для покращення та ретушування портретів швидко й без зусиль. Це програмне забезпечення, розроблене для професійних фотографів та ентузіастів, бездоганно ретушує кожне обличчя, надаючи користувачам результати професійного рівня. За допомогою додатка Portrait AI Picture Retouching Plugin користувачі можуть легко усунути недоліки, розгладити шкіру та підкреслити риси обличчя для створення приголомшливих портретів. Плагін використовує розширені алгоритми машинного навчання для автоматичного виявлення та виправлення поширених проблем, таких як плями, зморшки та нерівний тон шкіри. Цей плагін бездоганно працює з ON1 Photo RAW, комплексним програмним забезпеченням для редагування фотографій, що дозволяє користувачам легко інтегрувати ретушування портретів у свій робочий процес. Його можна придбати або підписатися безпосередньо на веб-сайті ON1. Окрім можливостей ретушування портретів, ON1 Photo RAW пропонує низку інших функцій та інструментів, зокрема організацію фотографій, проявлення фотографій, інструменти маскування, зменшення шуму, редагування неба та різні фото ефекти. Програмне забезпечення також підтримує плагіни для популярних програм для редагування, таких як Adobe Lightroom, Adobe Photoshop і Capture One. Незалежно від того, чи є ви професійним фотографом-портретистом чи ентузіастом, який прагне покращити свої фотографії, плагін Portrait AI Picture Retouching Plugin від ON1 є цінним інструментом. що спрощує процес створення приголомшливих портретів із результатами професійного рівня.

Вебсайт: on1.com

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