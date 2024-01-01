Omniclip

Omniclip

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Вебсайт: omniclip.app

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Якщо ви втомилися платити за використання всіх функцій існуючих програм для редагування відео, можливо, ви знайшли перлину! Виявилося, що omniclip є повністю безкоштовним і, до того ж, із відкритим кодом. Все працює в браузері, приватні дані не використовуються, все зберігається на диску вашого пристрою. - Обрізка - Розщеплення - Підтримує - текст, аудіо, відео (mp4) і зображення - Редагування кліпу під час попереднього перегляду - обертання, зміна розміру, стиль тексту тощо - Скасувати/повторити - Рендер в різних дозволах, до 4k.

Вебсайт: omniclip.app

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