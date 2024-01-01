Альтернативи - Olsera.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe — американська компанія, що надає фінансові послуги та програмне забезпечення як послуга (SaaS), зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Компанія в основному пропонує програмне забезпечення для обробки платежів та інтерфейси програмування додатків (API) для веб-сайтів електронної ...

Square

Square

squareup.com

Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Комп...

Appetize.io

Appetize.io

appetize.io

Онлайн веб-симулятори iOS і емулятори Android. Запускайте iPhone, iPad, Mobile Safari, APK, мобільні програми у своєму браузері за допомогою HTML5 і Javascript.

Yoco

Yoco

yoco.com

Приймайте всі основні картки за допомогою улюблених карткових автоматів SA. Мобільний і з підтримкою кранів. ... Продавайте товари онлайн, створюючи та надсилаючи цифрові рахунки-фактури за допомогою Yoco Link.

Kyte

Kyte

kyteapp.com

За допомогою програми й системи POS від Kyte ви можете керувати продажами, запасами та клієнтами зі свого телефону чи планшета. Отримайте безкоштовно!

Lightspeed

Lightspeed

lightspeedhq.com

З 2005 року ми надаємо прості у використанні POS-рішення для роздрібних торговців і рестораторів. Розвивайте свій бізнес із торговою точкою Lightspeed сьогодні.

Clover

Clover

clover.com

Наші POS-системи та обробка кредитних карток дозволяють приймати платежі та вести свій бізнес.

MOKA POS

MOKA POS

mokapos.com

Бізнес із великим екраном працює легше Представляємо Moka Ultra & Ultra+. Найсучасніше касове обладнання для комфорту та простоти ведення бізнесу.

ERPLY

ERPLY

erply.com

Erply пропонує онлайн-системи програмного забезпечення для торгових точок і роздрібної торгівлі. Почніть забезпечувати кращий досвід клієнтів за допомогою хмарних POS-рішень Erply вже сьогодні!

RepairShopr

RepairShopr

repairshopr.com

Програмне забезпечення для ремонтних майстерень, яке надає вам рахунки-фактури, оформлення квитків, POS, регулярні рахунки-фактури, виставлення рахунків і CRM для майстерень з ремонту комп’ютерів тощо.

Modisoft

Modisoft

modisoft.com

Контролюйте всі свої бізнес-процеси. Безпечне, хмарне й офлайнове програмне забезпечення для управління бізнесом POS-офісів.

PosBytz

PosBytz

posbytz.com

Ваше хмарне програмне забезпечення для керування ресторанами та роздрібною торгівлею «все в одному». Наше комплексне хмарне програмне забезпечення для керування ресторанами та роздрібною торгівлею є ідеальним рішенням для спрощення ваших бізнес-операцій. За допомогою нашого простого у використанні ...

Oliver POS

Oliver POS

oliverpos.com

Зустрічайте Oliver POS. Ми переносимо потужність вашого онлайн-магазину у ваш фізичний магазин, синхронізуючи його безпосередньо з вашим магазином WooCommerce.

SpotOn

SpotOn

spoton.com

Системи торгових точок SpotOn і програмне забезпечення для обробки платежів створено для того, щоб працювати так, як ви працюєте. І вас цілодобово та без вихідних 365 підтримують люди, які справді небайдужі.

EasyStore

EasyStore

easystore.co

Бренди будь-якого розміру розвивають свій бізнес у магазинах і онлайн за допомогою EasyStore.

Epicor

Epicor

epicor.com

Система ERP Epicor — це модульне галузеве програмне забезпечення, яке використовується для управління бізнес-процесами в масштабах компанії. Програмне забезпечення Epicor добре підходить для управління бухгалтерським обліком і фінансами, людськими ресурсами, клієнтами, ланцюгом постачання, інвентари...

POSApt

POSApt

posapt.au

POSApt — це програмне рішення для торгових точок (POS) для індустрії гостинності та роздрібної торгівлі. POSApt, доступний по всій Австралії, є одним із найкращих постачальників POS-систем в Австралії.

Selldone

Selldone

selldone.com

Selldone, новаторська сила в області платформи електронної комерції, має штаб-квартиру в жвавому технологічному центрі, що відображає його інноваційний дух. Створена з місією оптимізації онлайн-ділових операцій, Selldone швидко розширила свій охоплення та вплив. Компанія, яка характеризується віддан...

Tactill

Tactill

tactill.com

TacTill — це інноваційний стартап, який спеціалізується на переведенні в готівку в магазині. Tactill був розроблений, щоб полегшити ваше життя та дозволити вам продавати більше та простіше.

Simply POS

Simply POS

simplypos.com

Платформа автоматизації торгових точок, електронної комерції та роздрібних магазинів на основі штучного інтелекту для бізнесу від 1 до 101 магазину

Paymash

Paymash

paymash.com

Керуйте своїм бізнесом з однієї центральної платформи. Почніть продавати у своєму магазині, онлайн або створюйте та надсилайте рахунки-фактури.

Lithos POS

Lithos POS

lithospos.com

Lithos POS — це просте та потужне програмне забезпечення для роздрібної торгівлі/ресторану. POS-програмне забезпечення для роздрібної торгівлі/ресторану надає широкий спектр послуг, включаючи управління запасами, лояльність клієнтів і бухгалтерський облік.

uniCenta

uniCenta

unicenta.com

Використовується тисячами роздрібних продавців, барів, кафе, ресторанів і магазинів по всьому світу. Доступні безкоштовні та недорогі послуги підтримки. Отримати останні завантаження та інформацію"

Imonggo

Imonggo

imonggo.com

Imonggo чудово підходить для малого та середнього роздрібного бізнесу.

ECRS POS

ECRS POS

ecrs.com

ECRS POS дозволяє скористатися наявними технологіями, враховуючи вподобання клієнтів і вимоги до площі магазину.

Epos Now

Epos Now

eposnow.com

Epos Now працює майже з усім обладнанням POS. Програмне забезпечення Epos Now ідеально підходить як для роздрібної торгівлі, так і для гостинного бізнесу, масштабується від одного пристрою до багатьох.

IVEPOS

IVEPOS

ivepos.com

IVEPOS — це безкоштовне програмне забезпечення POS (точка продажу), розроблене Intuition Systems для вашого ресторану, роздрібних магазинів, кафе, барів, пекарень, кав’ярень, бакалійних магазинів, салонів і спа-центрів, автомийки, фуд-трака та піцерії. Використовуйте систему продажу IVEPOS замість к...

Elementary POS

Elementary POS

elementarypos.com

lementary POS — це ваш мобільний касовий апарат або комплексна система торгових точок, розроблена відповідно до ваших конкретних вимог. За єдину справедливу ціну ви отримуєте доступ до незліченних функцій, призначених для спрощення та прискорення ваших бізнес-процесів, а також до необмеженої кількос...

HitPay

HitPay

hitpayapp.com

Універсальна платіжна платформа для малого та середнього бізнесу. HitPay допомагає більш ніж 15 000 компаній у Південно-Східній Азії та по всьому світу обробляти платежі ефективно та безпечно. Ми об’єднуємо онлайн-платежі, платежі в торгових точках і B2B в єдину інтегровану систему обробки платежів...

LOU

LOU

evosus.com

LOU — Powered by Evosus — це хмарне бізнес-програмне забезпечення для підприємств роздрібної торгівлі, польового обслуговування та управління складами/запасами. Це потужне комплексне бізнес-програмне забезпечення ERP допомагає компаніям економити час, позбавляючи їх паперу, електронних таблиць або к...

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