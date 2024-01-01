Old'aVista

Old'aVista

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Вебсайт: oldavista.com

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Old'aVista — це унікальна онлайн-платформа, мета якої — зберегти та прославити історію Інтернету. Деякі ключові моменти про Old'aVista включають: * Пошукова система: сайт надає пошукову систему, яка дозволяє користувачам здійснювати пошук у великій базі даних вмісту з перших днів Інтернету, що охоплює кілька мов, включаючи англійську, португальську, іспанську, французьку, італійську та німецьку. * Інтеграція Інтернет-архіву: Old'aVista інтегрована з Інтернет-архівом, що дозволяє користувачам отримувати доступ до величезної колекції архівних веб-сторінок, завантажень програмного забезпечення та інших цифрових артефактів минулого. * Каталоги та категорії: сайт упорядковує свій вміст у різні каталоги та категорії, які охоплюють такі теми, як Мистецтво та гуманітарні науки, Бізнес та економіка, Комп’ютери та Інтернет, Освіта, Розваги, Уряд, Здоров’я, Новини та ЗМІ, Відпочинок і спорт, Довідкова інформація, Регіональні, Наука та суспільні науки. * Вінтажне програмне забезпечення та ігри: Old'aVista містить колекцію старовинного програмного забезпечення, ігор та демонстрацій, до яких користувачі можуть отримати доступ і випробувати їх за допомогою емуляторів або віртуальних машин. * Залучення спільноти: платформа заохочує залучення користувачів за допомогою таких функцій, як гостьова книга, чат і визнання прихильників, які допомагають підтримувати та розширювати сайт. * Збереження історії Інтернету: за своєю суттю Old'aVista спрямована на збереження та надання доступу до багатої історії та культурних артефактів ранньої ери Інтернету, гарантуючи, що ці цифрові скарби не будуть втрачені часом.
Категорії:
Books & Reference
Пошукові системи

Вебсайт: oldavista.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Old'aVista». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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Brave Search

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You.com

You.com

you.com

Yandex Search

Yandex Search

yandex.com

百度

百度

baidu.com

Yahoo Search

Yahoo Search

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Startpage

Startpage

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Ecosia

Ecosia

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네이버 검색

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Scopus

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arXiv.org

arXiv.org

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Qmamu

Qmamu

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PimEyes

PimEyes

pimeyes.com

Ghostery Private Search

Ghostery Private Search

ghostery.com

Reeoo

Reeoo

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Shodan

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shodan.io

WizNote

WizNote

wiz.cn

Klevu

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Zenodo

Zenodo

zenodo.org

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