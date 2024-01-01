Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Okko» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Okko - онлайн-кінотеатр, де дивляться кіно та серіали, мультфільми та лекції, концерти, спектаклі та ТВ-канали. Щотижня з'являються новинки. Для дітей є спеціальний профіль із фільтрами за віком. Для вболівальників – «Okko Спорт» з трансляціями футбольних матчів, кіберспортивних турнірів та боїв MMA.

Вебсайт: okko.tv

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