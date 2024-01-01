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Комплексний новинний сайт, де ви цілодобово стежите за останніми подіями в Саудівській Аравії та світі, а також безперервно висвітлюєте новини політики, спорту, економіки, науки, мистецтва та технологій.

Вебсайт: okaz.com.sa

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