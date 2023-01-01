Office Troops

Розширене програмне забезпечення для відстеження заявників. OfficeTroop використовує численні точки даних, як-от навички, відповідність досвіду та стиль роботи, щоб допомогти знайти потрібних талантів і залучити потенційних талантів.

Вебсайт: officetroops.com

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