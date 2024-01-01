Альтернативи - Octopus Deploy
GitHub
github.com
GitHub, Inc. — американська багатонаціональна корпорація, яка надає хостинг для розробки програмного забезпечення та контролю версій за допомогою Git. Він пропонує функції розподіленого контролю версій і керування вихідним кодом (SCM) Git, а також власні функції. Він забезпечує контроль доступу та к...
GitLab
gitlab.com
GitLab — це веб-інструмент життєвого циклу DevOps, який надає менеджер сховища Git, що забезпечує вікі, відстеження проблем і функції безперервної інтеграції та розгортання, використовуючи ліцензію з відкритим кодом, розроблену GitLab Inc. Програмне забезпечення створено українським розробником Дмит...
mogenius
mogenius.com
Розблокуйте самообслуговування розробника Kubernetes за лічені хвилини. mogenius — це внутрішня платформа для розробників, яка абстрагує складність, нативну для хмари, і надає розробникам інтуїтивно зрозумілий портал самообслуговування для розгортання та керування кодом у Kubernetes.
Gravity Cloud
gravitycloud.ai
Gravity — це найшвидший спосіб створити хмарну інфраструктуру та керувати нею. Внутрішня платформа розробника Gravity дозволяє групам інженерів запускати програмне забезпечення у вашій хмарі з автоматизацією без програмного коду та огорожами за знижених витрат на хмару
Codefresh
codefresh.io
Codefresh — це CI/CD нового покоління для сучасних програм. Ми допомагаємо вам автоматизувати від коду до хмари за допомогою блискавичних збірок і розгортань Canary і Blue/Green GitOps. Команди DevOps із GoodRx, Monday.com, Deloitte тощо покладаються на Codefresh для створення та розгортання свого п...
CloudBees
cloudbees.com
Повна платформа DevOps. CloudBees дає змогу вашим командам із постачання програмного забезпечення трансформувати ваш бізнес. Платформа CloudBees об’єднує команди розробки, операцій, ІТ, безпеки та бізнесу, щоб: Швидко створювати за допомогою масштабованих повторюваних робочих процесів. Постійно покр...
JFrog
jfrog.com
Швидко доставляйте надійне програмне забезпечення. Єдина платформа ланцюжка поставок програмного забезпечення, яка забезпечує наскрізну видимість, безпеку та контроль для автоматизації доставки довірених випусків. Масштабована гібридна платформа JFrog є відкритою, гнучкою та інтегрованою з усіма па...
Instaclustr
instaclustr.com
Повністю розміщена та керована служба для OpenSearch OpenSearch — це потужний пошуковий і аналітичний пакет, який дозволяє завантажувати, реєструвати, шукати, агрегувати, переглядати та аналізувати дані. Ці можливості забезпечують широкий спектр цінних випадків використання, таких як журналювання та...