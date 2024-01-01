Альтернативи - Octopus Deploy

Codefresh

codefresh.io

Codefresh — це CI/CD нового покоління для сучасних програм. Ми допомагаємо вам автоматизувати від коду до хмари за допомогою блискавичних збірок і розгортань Canary і Blue/Green GitOps. Команди DevOps із GoodRx, Monday.com, Deloitte тощо покладаються на Codefresh для створення та розгортання свого п...