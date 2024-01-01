OctoEverywhere

OctoEverywhere

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Вебсайт: octoeverywhere.com

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Гаджет — це помічник із виявлення несправностей ШІ при 3D-друкі, який використовує найсучасніші алгоритми комп’ютерного зору для виявлення різних несправностей, таких як спагетті, зміщення шарів, проблеми з адгезією та інші помилки друку. Його можна використовувати для автоматичного призупинення друку або надсилання сповіщень через SMS, електронну пошту, Telegram, Discord, Slack та інші служби. Гаджет також може надавати посилання з повною частотою кадрів і швидкі перегляди, а також підтримку програми OctoPrint. Технологія на основі штучного інтелекту постійно навчається, і користувачі можуть надавати відгуки, щоб підвищити точність. Прихильники OctoEverywhere можуть отримати додаткові переваги, такі як швидший час виявлення, розширені моделі виявлення AI, автоматичне призупинення друку тощо.

Вебсайт: octoeverywhere.com

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