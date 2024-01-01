Альтернативи - ObservePoint
Google Tag Manager
google.com
Керувати тегами стало легко. Керуйте всіма тегами свого веб-сайту без редагування коду. Менеджер тегів Google надає прості, надійні та легко інтегровані рішення для керування тегами — безкоштовно.
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ — провідне в світі рішення для автоматизації партнерства, яке виявляє, керує, захищає та оптимізує всі канали партнерства, досягаючи справжнього експоненціального зростання.
UTM.io
web.utm.io
UTM.io — це найкращий спосіб створювати, ділитися та синхронізувати свої UTM із вашою командою. Припиніть використання безладних електронних таблиць і отримайте хороші дані про кампанію в аналітиці.
Piwik PRO
piwik.pro
Проаналізуйте шлях клієнта на веб-сайтах і в додатках. Набір аналітичних засобів, який зосереджується на конфіденційності користувачів і безпеці даних – ідеальна альтернатива Google Analytics.
Tealium
tealium.com
Tealium – американська компанія зі штаб-квартирою в США, заснована в 2008 році в Сан-Дієго, Каліфорнія, яка продає корпоративні теги, центр API, платформу даних клієнтів із машинним навчанням і продукти для керування даними.
Stape
stape.io
Налаштувати відстеження на сервері може бути складно. Почніть роботу негайно з нашим комплексним набором послуг.
TAGLAB
taglab.net
TAGLAB is a specialized limited liability company that provides effective automation solutions to organization's personnel even without coding skills, helping them to govern their martech data & stack setups. TAGLAB is a marketing technology verification and automation suite that helps users audit ...
Monita
getmonita.io
Monita — це корпоративна платформа якості даних, яка полегшує моніторинг і аудит тегів.
Ixkio
ixkio.com
A full featured NFC Tag management platform for standard and authentication NFC tags. Provides redirect management, direct response and API options for flexible and powerful control. Plans and options for management of tens of tags to hundreds of thousands of tags. Includes QR code support for NFC t...
Crownpeak
crownpeak.com
Повністю доступна платформа Digital Experience від Crownpeak на основі штучного інтелекту ставить контент і комерцію на перше місце на шляху покупця. Завдяки персоналізованому вмісту в масштабах, пошукові товари на основі штучного інтелекту, сувеніри та рекомендації клієнт завжди отримує найкращий д...
Commanders Act X
commandersact.com
Commanders Act — це європейська компанія, яка допомагає цифровим командам працювати ефективніше, використовуючи дані завдяки різноманітним програмам своєї платформи даних клієнтів. Оптимізуючи керування даними, Commanders Act збільшує швидкість впровадження кампаній, покращує взаємодію з користувач...
Apollo
apolloplatform.com
Apollo — це продукт SaaS, який автоматизує впровадження аналітики, що дозволяє організаціям підвищити рентабельність інвестицій від інвестицій у цифрову аналітику. Підвищте якість впровадження та продуктивність вашої команди, щоб ви могли зосередитися на використанні даних, яким довіряєте, для прийн...
AnyTrack
anytrack.io
AnyTrack — це потужний інструмент, який миттєво відстежує та синхронізує будь-яке джерело даних про конверсії з вашими улюбленими аналітичними платформами (Google Analytics, Facebook Conversion API, Google Ads API тощо). Поєднуючи дані про конверсії у вашій маркетинговій екосистемі, AnyTrack додає в...
Tag Inspector
taginspector.com
Tag Inspector — це платформа аудиту та моніторингу тегів, призначена для професіоналів у сфері маркетингу, аналітики та управління. Якщо ви керуєте великим сайтом або мультибрендовим підприємством, повна бібліотека тегів Tag Inspector і набір функцій аудиту забезпечують безпрецедентну впевненість у ...
StackPile
stackpile.io
Stackpile дозволяє встановлювати програми, теги та інтеграції на ваш веб-сайт за лічені секунди та відстежувати аналітику за допомогою єдиного API.
DataTrue
datatrue.com
DataTrue є міжнародним лідером із надання гарантій корпоративного рівня для тегів, які відстежують активність веб-сайту. Наше управління розгортанням, аудит і проактивний моніторинг допомагають нашим клієнтам керувати операціями з тегами та перевіряти якість даних, які вони збирають. Це дає лідерам ...
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP — це платформа даних про клієнтів без використання коду, яка допомагає маркетологам електронної комерції, SaaS, B2B і агентствам відстежувати, ідентифікувати, сегментувати, синхронізувати та аналізувати дані своїх клієнтів. Платформа допомагає маркетологам організовувати персоналізо...
Blue Triangle
bluetriangle.com
Кожне червоне світло не однакове. Не кожна можливість для бізнесу. Blue Triangle дає змогу уніфіковано відстежувати технічні, безпекові, бізнес- і маркетингові ключові показники ефективності, як-от непрацюючі посилання, відсутність на складі, показники відмов і виходів тощо – усе на одній інформацій...
Tagmate
tagmate.app
Налаштуйте маркетингові та аналітичні теги за допомогою нашої системи керування тегами зі 100% точністю. Виконайте впровадження та міграцію тегів GA4 за допомогою інструмента Tagmate.
JENTIS
jentis.com
Менеджер тегів JENTIS: відстеження відповідно до GDPR і 100% якість даних за допомогою перевірених інструментів