Альтернативи - ObservePoint

Apollo

apolloplatform.com

Apollo — це продукт SaaS, який автоматизує впровадження аналітики, що дозволяє організаціям підвищити рентабельність інвестицій від інвестицій у цифрову аналітику. Підвищте якість впровадження та продуктивність вашої команди, щоб ви могли зосередитися на використанні даних, яким довіряєте, для прийн...