Альтернативи - NVIDIA GeForce NOW
Xbox Cloud Gaming
xbox.com
Відчуйте нове покоління ігор та розваг із Xbox. Ознайомтеся з консолями, новими та старими іграми та аксесуарами Xbox, щоб розпочати або додати до своєї колекції.
Amazon Luna
amazon.com
Представляємо Luna, хмарний ігровий сервіс Amazon, де легко грати у чудові ігри на пристроях, які у вас уже є. Не чекайте тривалих завантажень чи оновлень — просто грайте.
Shadow PC
shadow.tech
Повноцінний ПК з ОС Windows одним клацанням миші. Shadow PC — це потужний ПК з ОС Windows, до якого можна отримати віддалений доступ через програму або браузер. Розпочніть роботу з нашими новими пропозиціями з розширеними можливостями.