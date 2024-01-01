Numerator

Numerator

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Вебсайт: numerator.com

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Numerator Insights забезпечує виробникам і роздрібним торговцям бачення багатоканальної поведінки споживачів, включаючи перемикання брендів і каналів, проникнення домогосподарств і профілі покупців на зручній платформі. Numerator Insights пропонує понад 35 гнучких звітів, щоб надавати швидші та детальніші відповіді про поведінку споживачів у режимі реального часу, допомагаючи брендам і роздрібним торговцям визначати можливості для зростання. Numerator Insights базується на даних Numerator OmniPanel, найбільшої та найрізноманітнішої споживчої панелі Америки. OmniPanel Numerator надає цілісне уявлення про поведінку споживачів у різних каналах, охоплюючи понад 1 мільярд подорожей від понад 105 000 статичних експертів, а також понад 800 демографічних, психографічних і медіа-споживання атрибутів. OmniPanel Numerator надає неперевершену інформацію про поведінку багатоканальних споживачів, а також ставлення та думки, які впливають на кожну поїздку. Про Numerator: Numerator – це компанія, що займається даними та технологіями, що забезпечує швидкість і масштаб дослідження ринку. Numerator поєднує дані першої сторони з понад 1 мільйона домогосподарств США з передовими технологіями, щоб забезпечити неперевершене 360-градусне розуміння споживачами галузі дослідження ринку, яка повільно змінюється. Штаб-квартира Numerator розташована в Чикаго, штат Іллінойс, і має понад 2500 співробітників по всьому світу. Більшість компаній зі списку Fortune 100 є клієнтами Numerator.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для аналітики роздрібної торгівлі
Роздрібне програмне забезпечення Intelligence

Вебсайт: numerator.com

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